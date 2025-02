F1, ecco la Ferrari SF-25: shakedown a Fiorano dopo lo show di Londra

Lo shakedown mercoledì a Fiorano ha dato il via alla stagione di Formula 1 anche in pista, dopo lo show della sera prima per la presentazione in grande stile delle scuderie. Mercoledì mattina 200 km per la SF-25 numero 16 di Charles Leclerc nel primo collaudo prima della partenza per il Bahrain dove è prevista l’unica sessione di test pre-stagionale, dal 26 al 28 febbraio.

F1 Ferrari SF25 numero 16 Charles Leclerc in pista a Fiorano – foto Fabio Vegetti/ilCittadinoMb F1 Ferrari SF25 numero 16 Charles Leclerc in pista a Fiorano – foto Fabio Vegetti/ilCittadinoMb

F1, ecco la Ferrari SF-25: lo show di presentazione della stagione a Londra

Ventiquattro ore prima show ai massimi livelli quello organizzato da Liberty Media, a Londra, per presentare le nuove monoposto in vista dell’avvio del campionato di F1 in programma.

La nuova stagione scatterà in Australia – GP alle 5 del mattino del 16 marzo – e si concluderà ancora ad Abu Dhabi all’inizio di dicembre. Quattro i volti nuovi nel Circus, oltre all’italiano Kimi Antonelli (Mercedes), in pista anche Gabriel Bortoleto (Sauber), Oliver Bearman (Haas) e Isack Hadjar (Racing Bulls).

F1 Ferrari SF25 presentazione scuderie a Londra – foto Scuderia Ferrari

F1, ecco la Ferrari SF-25: attesa per la coppia Leclerc-Hamilton, obiettivi ambiziosi

La Ferrari? Linee pulite, cofano compatto, livrea rosso scuro e con un tocco di bianco per accontentare lo sponsor partner ufficiale della Scuderia. Ma soprattutto sir Lewis Hamilton al fianco del monegasco Charles Leclerc. L’attesa per il britannico è tanta.

E poi nuova sospensione anteriore pull-rod, che si uniforma a quella della stragrande maggioranza delle vetture in gara per sfruttare meglio le gomme e migliorare la aerodinamica, abitacolo leggermente arretrato (preferito da Lewis Hamilton). Il Cavallino rampante non nasconde le ambizioni: il team principal Frédéric Vasseur ambisce al doppio titolo anche se dovrà ovviamente fare i conti con i soliti avversari, Red Bul e McLaren in testa.