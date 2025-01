F1, il primo giorno di Lewis Hamilton in Ferrari: «Ho tenuto stretto il sogno di correre in rosso»

E venne il giorno di sir Lewis Hamilton in Ferrari. Lunedì 20 gennaio 2025 il pilota britannico è arrivato a Maranello e ha scattato la prima foto ufficiale da pilota della scuderia del Cavallino: elegantissimo in doppio petto e cappotto scuri, in posa con una Ferrari F-40 alle spalle. Per lui, campione del mondo per sette volte e icona di stile, già un’immagine da consegnare agli archivi.

F1, il primo giorno di Lewis Hamilton in Ferrari: «Oggi iniziamo una nuova era»

«Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre e oggi, il mio primo da Ferrari, è uno di questi – ha commentato – Ho avuto la fortuna di aver raggiunto nella mia carriera cose che non avrei mai creduto possibili, ma una parte di me ha sempre tenuto stretto quel sogno di correre in rosso. Non potrei essere più felice di realizzare quel sogno oggi. Oggi iniziamo una nuova era nella storia di questa squadra iconica, e non vedo l’ora di vedere quale storia scriveremo insieme».

F1, il primo giorno di Lewis Hamilton in Ferrari: un anno dopo l’annuncio

La firma della Scuderia di Maranello con Lewis Hamilton, dopo dodici anni in Mercedes, era stata annunciata l’1 febbraio 2024, ancora prima dell’inizio del Mondiale che ha visto trionfare ancora una volta Max Verstappen nella classifica piloti (il primo titolo nel 2021 l’aveva vinto proprio all’ultimo Gp spuntandola su Hamilton) e McLaren su Ferrari tra i costruttori. Lewis Hamilton correrà con Charles Leclerc.

Il lavoro di Hamilton continuerà nei prossimi giorni tra il quartier generale e la pista di Fiorano, dove ha già incontrato il team principal Fred Vasseur e il Ceo Benedetto Vigna. In attesa della presentazione ufficiale. Il Mondiale 2025 inizierà il 16 marzo in Australia.