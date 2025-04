F1, Gp del Giappone: la pole a Verstappen su Norris

È Max Verstappen con la Red Bull a strappare la pole position del Gran premio del Giappone di Formula 1, la terza prova del campionato mondiale dopo quelli disputati in Australia e in Cina. Secondo tempo per Lando Norris su McLaren, terzo Oscar Piastri per la stessa scuderia. Subito dietro la Ferrari di Charles Leclerc, mentre l’altro ferrarista, Lewis Hamilton, si è dovuto accontentare dell’ottavo posto.

Tra le due monoposto di Maranello ci sono le Mercedes di George Russel davanti a Kimi Antonelli e Isacj Hadjar su Racing Bulls. Per Verstappen si tratta della quarta pole consecutiva sul circuito di Suzuka, ottenuta con il tempo di 1’26’983 – solo 12 centesimi più veloce di Norris – che consegna al pilota olandese anche il record della pista.

Si torna in pista alle 7 di mattina (ora italiana) di domenica 5 aprile per la gara.