Ciclismo: la Coppa d’Inverno numero 101 chiude la stagione, ruote a Biassono

Organizzata dall’Unione Sportiva Coppa d’Inverno, domenica 15 ottobre a Biassono è in programma la Coppa d’Inverno Numero 101 per Elite e under 23, classica di chiusura della stagione su strada.

Ciclismo: la Coppa d’Inverno numero 101 chiude la stagione, com’è andata l’anno scorso

L’anno scorso a Biassono trionfò Giosuè Epis (Carnovali Rime Sias) davanti a Davide Persico (Team Colpack Ballan), Davide Ferrari (Namedsport Uptivo – UsmateVelate), Lorenzo Quartucci (Hopplà Petroli Firenze-Don Camillo); Simone Buda (Namedsport Uptivo). Quest’anno il percorso sarà identico a quello della passata edizione. I protagonisti dovranno ripetere cinque volte un circuito stradale che da Biassono, dopo la partenza alle 11.30 davanti al Municipio, attraversa diversi centri della Brianza per complessivi 155 chilometri.

Ciclismo: alla Coppa d’Inverno numero 101 Colpack-Ballan e Team Namedsport-Uptivo

Davide Persico dovrebbe partecipare alla gara in Brianza ancora in maglia Colpack-Ballan. Da gennaio Persico indosserà la maglia professionistica della Bingoal.

Oltre alla Colpack Ballan CSB e di altre società gli sportivi vedranno sicuramente al via i corridori del team Namedsport-Uptivo tra i quali Mattias Nordal che domenica a Somma Lombardo (prova per Under 23) si è classificato all’ottavo posto. L’elenco completo delle squadre partecipanti verrà ufficializzato a 72 ore dallo svolgimento della gara dalla segreteria dell’Us Biassono.

Ciclismo: Nizzolo 15° alla Paris-Tour, debutto della Salus Academy Seregno

Per quanto riguarda le altre corse, nel settore professionistico è da segnalare il 15° posto di Giacomo Nizzolo: il corridore brianzolo del Team Israel Premier Tech l’ha conquistato nella Paris-Tours vinta dallo statunitense Riley Sheehan.

Nel ciclocross a Osoppo, in una tappa del Giro d’Italia CX, positivo esordio di alcuni atleti della Salus Academy Seregno, in particolare di Andrea Tarallo e Giovanni Bosio classificatasi al terzo e al sesto posto nelle rispettive categorie allievi secondo e primo anno.