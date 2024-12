Ginnastica artistica, la Gal Lissone in evidenza nelle finali nazionali Junior e Senior a Fermo

Nell’ultima gara Gold di una stagione intensa sono state ben sette le ginnaste tesserate alla Gal Lissone che hanno partecipato alla finale nazionale Junior e Senior di Fermo: un primato in casa della Ginnastica Artistica Lissonese (società presieduta da Christian Brenna e fondata nel 1979 da Walter Consonni e Costanza De Vito) nonché motivo di grandissima soddisfazione per i dirigenti e lo staff tecnico.

Ginnastica artistica: Bersani e Bandini brillano nella categoria Senior 1

Elisa Bandini ed Anna Bersani

Anna Bersani e Elisa Bandini, nella categoria Senior 1, hanno fatto da apripista alle compagne e sono scese in pedana con esercizi di alto livello,ben figurando tra le migliori rappresentanti italiane della classe 2008/2007. Bersani, sulla spinta di una buona prova nel concorso generale, dove ha chiuso al quattordicesimo posto, ha sfiorato la finale al corpo libero e nella finale alla trave si è classificata in ottava posizione tra le migliori ginnaste d’Italia. Bandini, chiamata nella difficile prova alle parallele, con determinazione ha portato a termine un buon esercizio con diverse difficoltà tecniche

Ginnastica artistica: buone notizie in arrivo anche dalla categoria Junior 1

Nella categoria Junior 1, sono ben cinque le atlete della Gal, nate nel 2011, che hanno gareggiato a Fermo dopo aver conquistato il pass nel ripescaggio nazionale di Civitavecchia. Maria Caravatti, Lara Clerici, Aurora Marziani, Giada Marino e Sibilla Zanoni si sono presentate in pedana con ottimi esercizi, difendendo con onore e grinta i colori lissonesi. Tra l’altro il giro sui quattro attrezzi si è concluso con la soddisfazione per Clerici, che ha staccato il pass per la finale di specialità al corpo libero, dove si è classificata in settima posizione, quindi anche lei tra le migliori otto ginnaste d’Italia su questo attrezzo.

Ginnastica artistica: felice il presidente Christian Brenna

«La stagione agonistica Gold -commenta il presidente Brenna– è arrivata al termine nel migliore dei modi: dopo gli emozionanti risultati ottenuti dalle atlete della categoria Allieve, siamo passati subito a quelli delle ginnaste Juniores e Seniores, sintomo di un settore in continua crescita e alla ricerca di obiettivi sempre più ambiziosi. Le mie attenzioni e quelle dei dirigenti Gal ora sono rivolte al nuovo anno, spinti dal desiderio di crescere e migliorare sempre di più».