Lissone: Gallesi e Rocca sul podio del Challenge Sanremo di triathlon sprint

Tra le atlete che hanno vinto medaglie nella Challenge Sanremo, gara di triathlon sprint, si sono inserite a pieno titolo Karin Marie Joelle Gallesi e Serena Rocca. Nella spettacolare prova disputata in Liguria sui tre classici percorsi (nuoto 750 mt; ciclismo 20 km su di un tracciato che prevedeva la salita e la discesa del Poggio proprio come nelle ultime fasi della Sanremo; corsa a piedi 5 km) Gallesi e Rocca, entrambe tesserate al TTB Lissone, hanno vinto rispettivamente la medaglia d’oro e di bronzo nella categoria M1. In Liguria erano presenti ben 700 concorrenti in una manifestazione internazionale perfettamente organizzata sia dal punto di vista strettamente organizzativo, sia per quanto riguarda la sicurezza.

Lissone: Gallesi e Rocca e gli altri podisti

A ribadire la vitalità della società lissonese, presieduta da Maurizio Mariani, si sono aggiunti i risultati conquistati a Cremona nella sesta tappa della Coppa Lombardia Age Group da diversi atleti utili soprattutto per rafforzare la posizione di leader della classifica del circuito che, dopo l’annullamento della gara in programma a Pavia, si concluderà il 29 ottobre a Manerba del Garda.

Attualmente la società lissonese guida la classifica con 2777 punti ed è seguita da Cus Pro Patria Milano con 1611 punti e da Triathlon Cremona con 1399 punti (decima posizione per il VTT Valxer Triathlon Seregno con punti 910). Nella gara di Cremona questo l’elenco degli atleti di Lissone rientrati in sede con medaglie al collo. Innanzitutto con quella d’oro Virginia Rizzi (Categoria M5) e Luca Spagnolo (Cat.S3); quindi d’argento Chiara Mapelli (Cat.M3), Federica Sala (Cat.S2), Valentina Giardini (Cat.S4) e, infine, con quella di bronzo Juan Pelipe Toppi.