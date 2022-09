Calcio, si accende l’Eccellenza: la parola ai mister delle brianzole

A poche ore dall’inizio del campionato di Eccellenza abbiamo chiesto il parere ai quattro allenatori delle compagini brianzole del monzese e cosa si aspettano dalla nuova stagione. Due le retrocesse Leon Monza e Vis Nova Giussano, con la neo promossa Muggiò e la collaudata Ardor Lazzate.

Calcio, riparte l’Eccellenza, Leon: “Il nostro obiettivo è tornare subito in D”

Per il Leon Monza, il ds Marco Sala ha esordito dicendo: “Il nostro obiettivo è il pronto ritorno in serie D. Per questo abbiamo allestito una squadra, confermando alcuni giocatori della passata stagione tra cui il capitano e bomber Mattia Bonseri, che ha rifiutato tante proposte anche di categoria superiore pur di restare a vincere con noi. La rosa è stata completata con giocatori di esperienza e collaudati che sono risultati tra i migliori in serie D lo scorso anno. Il Leon è stato inserito nel girone B, che vanta come pretendenti al trono Scanzorosciate, Trevigliese, Tritium. E’ un girone che giudico abbordabile in cui possiamo far valere le nostre doti e qualità, e già domani misureremo il nostro valore con una squadra di valore come i bergamaschi di Treviglio”.

Calcio, si accende l’Eccellenza, qui Vis Nova: “Noi una squadra di veri dilettanti”

In casa del Vis Nova Giussano, l’allenatore Agostino Mastrolonardo, rientrato nelle fila del sodalizio verdenero dopo un anno di assenza, ha spiegato: “C’è capitato un girone tosto come il B in cui le pretendenti al successo finale sono tante. Infatti tutte le squadre anche le più forti si sono rafforzate. Noi partiamo con tanta umiltà come è nostra caratteristica con l’unico obiettivo della salvezza a 40 punti, da li in poi vedremo. Certo rispetto alle avversarie noi siamo una squadra di veri dilettanti che si allenano di sera, mentre la maggior parte delle nostre avversarie praticano del professionismo allenando quattro giorni alla settimana di pomeriggio. Il mio lavoro dall’8 agosto è stato alquanto faticoso perché l’organico di 25 giocatori è tutto nuovo e penso che si possa capire che non c’è bacchetta magica per assemblare in poco tempo una squadra competitiva. Punto sul carattere, la determinazione, la volontà e l’orgoglio dei miei giocatori per tenere testa alle avversario blasonata a cominciare da domani nella trasferta di Pavia”.

Calcio, si accende l’Eccellenza, qui Muggiò: “Noi mancavamo da 37 anni”

Francesco Natobuono, mister del neo promosso Muggiò ha dichiarato: “la società manca dal campionato di eccellenza da 37 anni e intende onorare al meglio questo ritorno. Anche per me è la prima esperienza in questa categoria. Sia io che i giocatori abbiamo molti stimoli per far bene. Puntiamo a consolidare la categoria senza farci spaventare da quelle che vengono delineate le big del girone A. In campo puntiamo ad imporre il nostro gioco. C’è tanta emozione per il debutto di domani in casa contro il Magenta”.

Calcio, si accende l’Eccellenza, qui Ardor Lazzate: “Abbiamo quindici giocatori nuovi”

Nuovo allenatore per l’Ardor Lazzate, un sodalizio che ha molti anni di militanza in eccellenza. Ivan Stincone è stato chiamato dalla dirigenza per disputare un campionato di tranquillità, nel girone A. “Mi è stata affidato un complesso – ha esordito- con quindici giocatori nuovi. Per ora mi sento soddisfatto del lavoro di amalgama svolto. In coppa siamo stati battuti di misura dal forte Verbano di Besozzo per 1-0 il che la dice lunga che possiamo tener testa a tutte le avversarie. Il nostro esordio domani è difficile nella trasferta di Sesto Calende, una varesina accreditata per i quartieri alti della classifica”.