Calcio, Coppa Italia Eccellenza: vincono Vis Nova Giussano e Leon Monza

La stagione ufficiale in Eccellenza è cominciata al meglio per il Vis Nova Giussano. Al debutto in Coppa Italia nel girone 5 di cui fanno parte Alta Brianza Tavernerio, Brianza Olginatese, Cisanese e Vis Nova Giussano, le “lucertole” hanno superato in trasferta per i 1-2 la neo promossa Alta Brianza con reti di Orlandi e Cavalli, mentre i bergamaschi di Ciserano sono stati sconfitti per 0-1 sul proprio campo dalla Brianza Olginatese.

Calcio, Coppa Italia Eccellenza: il calendario delle Lucertole

Il secondo turno di Coppa Italia è in programma martedì 30 agosto, alle 20.30: al centro sportivo Stefano Borgonovo sarà ospite la Cisanese, mentre la terza giornata è in calendario per mercoledì 14 settembre, alle 20.30, con Alta Brianza che affronterà la Cisanese e il Vis Nova, in trasferta, affronterà l Brianza Olginatese.

Calcio, Coppa Italia Eccellenza: la partita

La gara contro i biancoazzurri comaschi, era iniziata con il gol di Orlandi al 5’ che portava in vantaggio i brianzoli, ma poi erano i padroni di casa, che tenevano meglio il campo a rimettere in equilibrio il risultato, al 24’ con Delle Fave, ma prima del riposo un colpo magico dell’esperto Cavalli riportava gli ospiti in vantaggio. Nella ripresa il Vis Nova entrava in campo con un altro piglio e imprimeva maggior vigore al proprio gioco tanto da colpire un palo con Orlandi e creare altre tre occasioni da rete, senza però riuscite ad incrementare il punteggio.

Il ds Marino Fumagalli ha commentato: “Rispetto alle precedenti quattro amichevoli, in cui il Vis Nova era sempre stato sconfitto, contro una squadra di categoria ha tenuto meglio il campo e mostrato qualche progresso in più”.

Calcio, Coppa Italia Eccellenza: doppietta di Bonseri per il Leon Monza

Nel sesto girone il Leon Monza in trasferta con una doppietta di Bonseri ha superato per 1-2 il Mapello.