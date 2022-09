Calcio, Eccellenza torna in campo: quattro brianzole, girone A il più agguerrito

Sono quattro le squadre brianzole del monzese, che partecipano al campionato di Eccellenza. E domenica 4 settembre, alle 15.30, saranno in campo per la prima giornata. Tre nel girone A: Ardor Lazzate, Muggiò e Vis Nova, in cui figurano avversarie varesine, lecchesi, milanesi e pavesi, ed una sola, il Leon Monza, nel girone B, con compagini bergamasche, fatto salvo Altabrianza Tavernerio e Brianza Olginatese.

Eccellenza in campo, le partite delle quattro brianzole

Il Muggio, neo promosso, allo stadio Brera ospiterà il Magenta; in trasferta invece l’Ardor Lazzate a Sesto Calende il Vis Nova Giussano a Pavia, mentre il Leon Monza riceverà la Trevigliese. Sia il girone A che il B, sono composti da squadre blasonate che hanno alle spalle anni di militanza in serie maggiori. Un po’ più semplice il B con le veterane Tritium e Trevigliese, assai più competitivo, agguerrito e difficile l’A con la presenza di Pavia, Solbiatese, Vogherese, Oltrepo.

Eccellenza in campo, Leon punta forte alla serie D

Nel girone B, la squadra più accreditata e che gode dei pronostici finali è il Leon che guidato dal confermato allenatore Alberto Motta, punta pronto ritorno in serie D, forte anche della presenza del bomber e indiscusso capitano Mattia Bonseri, che nelle due gare di coppa Italia è già andato a segno quattro volte. Diverso il discorso nel girone A, in cui figurano tra l’altro il retrocesso Vis Nova Giussano che si è rinnovato con 23 giocatori, il neo promosso Muggiò, e l’Ardor Lazzate, destinate a recitare un ruolo di secondo piano, almeno sulla carta, di fronte alle quotate avversarie che hanno ambizioni di promozione come Pavia, Solbiatese, Vogherese. Gli allenatori Agostino Mastrolonardo (Vis Nova), Ivan Stincone (Ardor) e Francesco Natobuono (Muggiò) si sono posti come principale obiettivo la salvezza, mentre per Alberto Motta (Leon) il traguardo da tagliare è il primo posto.