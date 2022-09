Al Ferruccio di Seregno il debutto in C del Sangiuliano City, gli auguri di Leonardo Bonucci

Il Sangiuliano City debutta in serie C allo stadio “Ferruccio” di Seregno e sabato 3 settembre (inizio partita 17,30) la squadra gialloverde nel primo storico impegno in un campionato professionistico ospita il Mantova. Un traguardo per certi versi inimmaginabile fino a qualche anno fa, anche se in realtà Andrea Ciceri, il tecnico del Sangiuliano, lo inseguiva da tempo e già due stagioni fa lo ha sfiorato con il Fanfulla, secondo in campionato e sconfitto in finale play off proprio da quel NibionnOggiono da cui successivamente il Sangiuliano acquisì il titolo sportivo. A distanza di un anno il percorso di crescita di Ciceri ha così trovato il suo epilogo e dopo aver stravinto il campionato di Serie D è pronto a giocarsi le sue carte tra i professionisti.

Sangiuliano City al Ferruccio con speciali maglie celebrative per un’asta benefica

Un’altra iniziativa importante è prevista in occasione della prima di campionato contro il Mantova: la squadra scenderà in campo con una speciale maglia celebrativa, realizzata dallo sponsor tecnico Errea e da Sport Industries. La maglia da gioco avrà infatti una speciale scritta sul petto, per celebrare la prima gara tra i professionisti. Tutte le divise saranno poi piazzate in asta benefica per proseguire la raccolta fondi di “Onlus LIVE” associazione molto attiva con la donazione dei defibrillatori con le iniziative che coinvolgono i club di calcio e per la stagione 2022/23 con la partnership del Sangiuliano. Anche Leonardo Bonucci, difensore della Juventus e della Nazionale, nonché storico testimonial di LIVE, ha inviato un videomessaggio ai ragazzi del Sangiuliano City.