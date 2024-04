Il Monza vince lo scudetto di eSerie A Tim 2024: per la prima volta parteciperà ai Mondiali

Il Monza vince lo scudetto dei videogames. Lucio Vecchione, in arte HhezerS, portacolori biancorosso nei campionati su Playstation di Ea Sports FC24, ha trionfato nella eSerie A Tim 2024. Il suo è stato un percorso devastante nella Final8 di Verona. Prima la vittoria ai quarti per 4-2 sul Cagliari, poi un turno complicatissimo con il Torino vincendo in rimonta negli ultimi minuti. Ed infine una finalissima dominata dal primo all’ultimo pallone, chiudendo 9-3 l’andata e poi 6-2 il ritorno.

Ed è festa in casa biancorossa perché l’Ac Monza Team eSports è Campione d’Italia, parteciperà alla prossima eChampions League e, per la prima volta nella sua storia, ai Mondiali di fine stagione.

“La Champions è a Londra a partire dal 10 maggio, le finali si giocheranno nel tempio di Wembley. Un sogno. Andrò con ambizioni e voglia di stupire, si gioca per vincere. Anche la Serie A non era facile né scontata, si parte sempre 0-0”, ha raccontato a margine della vittoria. Peraltro per HhezerS si tratta della terza partecipazione nelle ultime quattro edizioni.

Lo scudetto è un successo che dedica alla società, ringraziando Adriano Galliani per il supporto: “Si fa sentire molto spesso, mi incoraggia e si è complimentato; mi fa enorme piacere che mi segua in prima persona. È bello esserci regalati una soddisfazione così grande”.