Calcio, Serie D: Folgore Caratese, il pari è su rigore (e con dubbi)

Finisce in parità tra Folgore Caratese e Pro Palazzolo (1-1) in una partita combattuta tra due squadre che hanno confermato di possedere una solida intelaiatura: ai punti avrebbe meritato la vittoria la formazione allenata da mister Parlato raggiunta solo da un calcio di rigore concesso agli ospiti e che ha originato parecchi dubbi.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese, il vantaggio e l’occasione

Sblocca il punteggio la Folgore Caratese: all’11’ rimessa Pro Palazzolo sulla trequarti sulla quale interviene Clerici che lancia Barranco l’attaccante solo tra due avversari avanza rapidamente e si svincola in area per poi mettere in rete con il mancino. Un’autentica prodezza anche per festeggiare il decimo bersaglio nella stagione.

La Folgore Caratese potrebbe raddoppiare ma al 28’ sciupa una clamorosa opportunità con Balamontis, che verticalizza in solitaria partendo da centrocampo. Solo davanti alla porta presidiata dal portiere della Pro non tenta la conclusione ma appoggia il pallone sulla sinistra a Esposito e l’azione sfuma.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese, il pareggio

Partita in pieno controllo per la squadra di mister Parlato ma al 73’ arriva il pari della Pro Palazzolo con Ciccone, appena subentrato al posto di Montesano, che trasforma dal dischetto. Penalty concesso per un fallo che ha destato perplessità.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese, prossimo turno

Prossima partita della Folgore Caratese in trasferta domenica 28 aprile ore 15 allo Stadio Giuseppe Voltini contro il Crema.

Calcio, Serie D: il tabellino di Folgore Caratese-Pro Palazzolo

Folgore Caratese – Pro Palazzolo 1-1

Marcatori: 11’ Barranco (FC), 73’ Ciccone (P) su rigore

Folgore Caratese (4-3-1-2): Viscovo, Balamontis (60’ Santambrogio), Arpino, Marchi, Cavallini; Bright (70’ Lofoco), Caporali (82’ Esposito N), Clerici (90’ Silano); Panatti (82’ Vernocchi), Barranco, Esposito R. A disposizione: Macchi, Nicolini, Scapuzzi, Kyeremateng. All. Parlato

Pro Palazzolo (3-5-2): Mangiapoco; Moraschi, Bane, Montesano (65’ Ciccone), Gualandris, Paderno (60’ Agostini), Muhic (82’ Diglio), Boschetti (59’ Ravasi), Pedone, Arras, Tremolada. (86’ Di Masi) A disposizione: Venturelli, Olivieri, Bini, Orlandi. All. Didu

Arbitro: Vincenzo D’Ambrosio Giordano (Collegno); coll. Davide Tranchida (Pisa), Franzjoseph Grasso (Acireale).

Note. Ammoniti: 15’ Caporali, 75’ Bane, 87’ Di Masi, 93’ Gualandris; Espulso: 95’ Di Masi

Calcio, Serie D: Folgore Caratese, la classifica del girone B

La classifica Girone B (dopo la 36^ giornata): Caldiero Terme 71 punti; Piacenza 70; Desenzano 68; Pro Palazzolo 67; Varesina, Arconatese 64; Brusaporto 53; Casatese 51; Folgore Caratese, Villa Valle, Clivense 50; Virtus Ciserano 45; Club Milano, Caravaggio 43; Real Calepina 41; Castellanzese 38; Legnano 36; Crema 30; Tritium 28; Ponte San Pietro 24 punti.