Calcio: il nuovo Vis Nova Giussano debutta in Coppa Italia

Il Vis Nova Giussano, retrocesso dalla serie D, dopo due soli anni di permanenza, per affrontare la nuova stagione in Eccellenza ha completamente rifatto l’organico in quanto i suoi tanti giovani dai piedi buoni sono stati pezzi di mercato e la maggior parte di loro è andata a rafforzare compagini di serie D.

Per cercare di riportare il sodalizio verdenero nella serie che ha dovuto a malincuore lasciare, la società di via Donatori di Sangue ha richiamato alla guida della squadra Agostino Mastrolonardo, l’allenatore delle quattro promozioni, sino al riapprodo in serie D dopo 62 anni, e ha affidato all’esperto direttore sportivo Marino Fumagalli la responsabilità di condurre la campagna acquisti per tentare di comporre un team competitivo in grado di tenere il passo di avversari con giocatori più forti e di categoria superiore.

Calcio: 25 giocatori per mister Mastrolonardo

A disposizione di Mastrolonardo dall’8 agosto, data d’inizio della preparazione, ci sono 25 giocatori “che devono imparare a conoscersi bene tra loro e devono essere amalgamati, ma soprattutto apprendere il modulo con cui scendere in campo e affrontare le partite – ha detto il tecnico – un compito non facile perché quando i volti nuovi sono tanti non è facile da subito centrare i risultati”.

Una verità che si è subito presentata nelle risultanze delle amichevoli. Sconfitta per 3-0 con la Tritium nella trasferta di Brembate Sopra, e nel triangolare disputato mercoledì 24 agosto al centro sportivo Stefano Borgonovo: sconfitta per 3-0 contro la Castellanzese e per 4-0 contro il Lecco.

Calcio: il nuovo Vis Nova Giussano sabato in Coppa Italia

Sabato 27 agosto, le “lucertole”, alle 17, debuttano nella prima gara di coppa Italia, nella trasferta di Erba contro la neo promossa Alta Brianza. Del girone fanno parte anche Cisanese e Brianza Olginatese.

Una gara test in vista del debutto in campionato di domenica 4 settembre nella trasferta di Pavia.

Calcio: la rosa del Vis Nova Giussano

In casa Vis Nova a tenere alto il blasone della vecchia guardia sono rimasti Nicola Proserpio e Stefano Molteni, mentre Luca Dugnani, non potrà essere del terzetto a seguito di una grave infortunio. Tra i volti nuovi figurano: Federico D’Astoli (2003) difensore centrale dal Lazzate; Pietro Favilli (2003) difensore, dalla Varesina; Simone Davino (2004) centrocampista dal Chiasso; Filippo Ursini (2003) esterno offensivo dal Chiasso; Fabio Adobati (1988) difensore centrale, dal Villa Valle; Gabriele Cavalli (1982) centrocampista dal Muggiò; Omar Asnaghi (2000) portiere dalla Castellanzese; Andrea Mategazza (2001) difensore, dal Mariano ex Vis Nova; Michel Sarr (1987) attaccante dalla Varesina; Emanuele Orlandi (1988) centrocampista dalla Castanese; Salvatore Cotta (1998) attaccante dalla Base Seveso; Cristian Meroni (2003) centrocampista dal Renate, ma ex Vis Nova; Federico Testori (1997), difensore dal Sasso Marconi.