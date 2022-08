Calcio, Eccellenza: Vis Nova e Leon avanti in Coppa Italia

Risultati positivi per le squadre brianzole del monzese che militano nel campionato di Eccellenza. Vis Nova Giussano e Leon Monza hanno superato brillantemente, nella serata di martedì 30 agosto, anche la seconda gara del turno di Coppa Italia.

Calcio, Eccellenza: Vis Nova Giussano convincente con Ciserano

Nel girone 5, il Vis Nova, ha superato per 2-0 la Cisanese con reti di Catta e Mancosu nel primo tempo. L’allenatore Agostino Mastrolonardo di fronte al pubblico di casa ha mandato in campo una formazione giovane, lasciando a riposo i veterani Cavalli, Sarr, Mantegazza e Orlandi, fatto salvo Proserpio e Molteni, in vista della trasferta di domenica a Pavia per la prima di campionato.

“La squadra ha disputato una buona e convincente prova – ha sottolineato il ds Marino Fumagalli – il risultato poteva essere più rotondo ma alla fine l’importante era amalgamare al meglio i nuovi giocatori e assimilare il gioco di squadra”.

La vincente del girone 5 si deciderà nella sfida del 14 settembre tra Brianza Olginatese e Vis Nova, in quanto anche i lecchesi hanno vinto per 2-1 con reti di Bellinghieri e Rebolini il confronto con l’Alta Brianza Tavernerio.

Calcio, Eccellenza: Leon Monza con doppietta di Bonseri e Giangaspero

Bene nel girone 6 anche il Leon Monza che con una doppietta del solito Bonseri e il neo acquisto Giangaspero ha piegato per 3-0 il Luciano Manara di Barzanò e ha vinto il girone.

“Siamo stati bravi a sbloccare subito il risultato – ha detto il ds Marco Sala – la partita è stata piacevole ma è stata controllata sempre dal Leon. Per ora siamo soddisfatti di quanto fatto finora in attesa del campionato”.