Calcio, Serie C: Renate, il calendario del campionato

La Lega Pro ha diramato il calendario della prossima Serie C 2024-2025. Per il Renate esordio domenica 25 agosto in casa della Pro Patria nello stadio Speroni di Busto Arsizio, contro la formazione che tra l’altro schiera il difensore centrale Raffaele Alcibiade ex nero-azzurro chiamato dunque a giocare la prima partita da tigrotto in qualità di ex.

Sosta per le festività natalizie domenica 29 dicembre, ultima giornata domenica 27 aprile 2025. Tre turni infrasettimanali: mercoledì 25 settembre, mercoledì 30 ottobre, mercoledì 12 marzo, con anticipi o posticipi martedì o giovedì.

Calcio, Serie C: Renate, l’11 agosto debutto casalingo in Coppa Italia

Nel torneo di Coppa Italia i nerazzurri sono stati inseriti nel Girone 1 insieme a Pro Patria, Virtus Entella, Lecco, Giana Erminio, Albinoleffe, Pro Vercelli, Juventus Next Gen, Pergolettese, Sestri Levante, Novara, Milan Futuro, Lucchese e Alcione Milano. Primo incontro l’11 agosto al “Città di Meda-Mino Favini” contro il Novara.

Calcio, Serie C: le partite del Renate

1ª giornata (25 agosto-22 dicembre 2024)

Pro Patria-Renate

2ª giornata (1 settembre 2024-5 gennaio 2025)

Renate-Feralpisalò

3ª giornata (8 settembre 2024-12 gennaio 2025)

Alcione-Renate

4ª giornata (15 settembre 2024-19 gennaio 2025)

Renate-Giana Erminio

5ª giornata (22 settembre 2024-26 gennaio 2025)

Virtus Verona-Renate

6ª giornata (25 settembre 2024-2 febbraio 2025)

Vicenza-Renate

7ª giornata (28 settembre 2024-9 febbraio 2025)

Renate – Albinoleffe

8ª giornata (6 ottobre 2024-16 febbraio 2025)

Lecco-Renate

9ª giornata (13 ottobre 2024-23 febbraio 2025)

Renate-Novara

10ª giornata (20 ottobre 2024-2 marzo 2025)

Atalanta U23-Renate

11ª giornata (27 ottobre 2024-9 marzo 2025)

Renate-Caldiero Terme

12ª giornata (30 ottobre 2024-12 marzo 2025)

Padova-Renate

13ª giornata (3 novembre 2024-16 marzo 2025)

Renate-Lumezzane

14ª giornata (10 novembre 2024-23 marzo 2025)

Union Clodiense-Renate

15ª giornata (17 novembre 2024-30 marzo 2025)

Renate-Arzignano

16ª giornata (24 novembre 2024-6 aprile 2025)

Triestina-Renate

17ª giornata (1 dicembre 2024-13 aprile 2025)

Renate-Trento

18ª giornata (8 dicembre 2024-19 aprile 2025)

Pergolettese-Renate

19ª giornata (15 dicembre 2024-27 aprile 2025)

Renate-Pro Vercelli