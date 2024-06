Calcio, Serie C: Renate anno 15, intanto risolve con l’ex mister Colombo

Il Renate ha rescisso anticipatamente il contratto con l’allenatore Alberto Colombo la cui scadenza era prevista al 30 giugno 2025. La presenza del tecnico sulla panchina del Renate è durata solo pochi mesi dal 12 dicembre 2023 sino al 24 marzo 2024, quando era stato richiamato Massimo Pavanel (allenatore ingaggiato dal Renate nel luglio 2023 con un contratto della durata di una stagione) con l’incarico di guidare la squadra nelle ultime cinque partite del campionato. Il provvedimento è stato ufficializzato dal Renate che ha espresso nei confronti del tecnico di Cesana Brianza i migliori auguri per un futuro professionale ricco di soddisfazioni.

Calcio, Serie C: l’ex mister Colombo aveva guidato la squadra per quindici match, da dicembre a marzo

Sulla panchina del Renate dopo l’esordio ufficiale avvenuto sabato 16 dicembre al Comunale Città di Gorgonzola nella partita vinta dalla Giana Erminio 2-1, ha guidato la squadra nerazzurra in altri 15 match, con questo bilancio: sei vittorie, sette sconfitte, due pareggi.

Il Renate inoltre ha espletato, con esito favorevole, le pratiche necessarie per ottenere la Licenza Nazionale per cui parteciperà al prossimo Campionato di Lega Pro per il quindicesimo anno di fila.