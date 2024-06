È il Renate a conquistare lo scudetto U17 Serie C. La formazione nerazzurra si è imposta per 2-1 sull’Ancona allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. Le reti tutte nella ripresa: la zampata di Stagi a sbloccare il risultato quindi il raddoppio di Valerin, seguito dal forcing dei marchigiani che riescono ad accorciare con il tiro di Pepa, ma nel finale non arrivano al pareggio anche grazie alle grandi parate di Alfieri.

Calcio: il Renate Under 17 è campione d’Italia di Serie C, la finale con l’Ancona

Nella finale l’Ancona parte forte ma il Renate contiene tutte le iniziative degli avversari. Nel secondo tempo, inizia meglio il Renate e al 51’ passa in vantaggio: su angolo Valerin lancia Stagi che, di testa, anticipa tutti e trafiggere Talozzi. I nerazzurri, galvanizzati dal goal, continuano ad attaccare e, dopo un palo colpito da Zermo, raddoppiano al 58’ con una prodezza di Valerin. L’Ancona non si abbatte e mette in campo tutte le residue energie: all’87′ centra la traversa con Guideri e due minuti più tardi il mancino di Pepa si infila in porta. Sul 2-1 l’Ancona si getta in avanti alla ricerca del pari e nei 5′ di recupero crea due nitide occasioni da rete, ma le parate di Alfieri su Carlini e Guideri regalano vittoria e scudetto al Renate.

Renate Calcio l’allenatore Cristiano con i calciatori 2024

Calcio: il Renate Under 17 è campione d’Italia di Serie C, un anno dopo lo scudetto Primavera

La società nerazzurra presieduta da Gigi Spreafico mette a segno un’impresa storica che si aggiunge a quella dello scorso anno quando ha vinto la finale nazionale del Campionato Primavera battendo il Palermo.

Calcio: il Renate Under 17 è campione d’Italia di Serie C, la gioia di mister Giovanni Cristiano

La gioia dell’allenatore Giovanni Cristiano: «Non me ne sto ancora rendendo conto, abbiamo fatto una stagione bellissima, arrivando a pari punti con l’Entella, eliminando Spal, Albinoleffe e Cesena prima di affrontare l’Ancona a cui devo fare i complimenti, perché si è dimostrata fortissima. Il segreto di questa squadra è il gruppo, è la nostra voglia, io la chiamo ‘cazzimma’, sono stati bravissimi, un titolo meritato».

Calcio: il Renate Under 17 è campione d’Italia di Serie C, il tabellino

Renate-Ancona 2-1

Marcatori: 51′ Stagi (R), 58′ Valerin (R), 89’ Pepa

Renate (4-4-2): Alfieri; Ornaghi, Napoli ©, Stagi, Oleoni; Zermo (65′ Galimberti), Ferrari (73′ Capozucca), Fortunato (78′ Gornati), Valerin (65′ Cante); Carta (78′ Tessari), Bassani (65′ Nahum). A disp.: Lodi (P), Mariani, Marnati.

All.: Giovanni Cristiano

Ancona (4-3-2-1): Talozzi; Magini (60′ Altieri), Parioli, Galeotti ©, Tranquilli (67′ Montagna); Latini, Schiavoni, Carlini; Pepa, Abagnale (67′ Maraschio); Garavalli (60′ Guideri).

A disp.: Ruzzi (P), Cilla, Bassi, Fazzano, Pierangeli. All.: Lorenzo Bilò

Arbitro: Manuel Marchetti – L’Aquila. Assistenti: Matteo D’Orazio – Teramo e Nicola Giancristoforo – Lanciano.