Calcio donne: Fc Lesmo vince anche la Coppa Italia di Eccellenza

La stagione perfetta. Dopo aver festeggiato la promozione in Serie C, l’Fc Lesmo Monza Brianza ha vinto anche la Coppa Italia di Eccellenza femminile. Le brianzole nella finale di Firenze hanno superato 5-0 l’Ascoli. Si erano guadagnate il pass per la finale nazionale vincendo ad Arezzo contro il Sansovino (3-0) e in precedenza eliminando la Juventus (3-0).

Già ad aprile, con quattro giornate di anticipo sulla fine dei campionati, avevano celebrato la promozione con un percorso netto di 26 vittorie e nessuna sconfitta.