Finale scudetto per il Renate Under 17 che martedì 18 giugno alle ore 20, allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto si confronta con l’Ancona. Il Renate ha staccato il pass dopo aver sconfitto a Tolentino il Cesena ai tempi supplementari (decisivo il goal di Luca Cante) mentre nell’altra semifinale l’Ancona ha superato 2-1 l’Avellino in rimonta con doppietta di Lorenzo Galeotti.

Calcio, finali: Renate Under 17 sfida l’Ancona per lo scudetto, in semifinale Cesena superato ai supplementari

«Stiamo scrivendo una bellissima storia – commenta l’allenatore del Renate, Cristiano Giovanni – perché siamo stati capaci di vincere contro una squadra davvero forte che, nella passata stagione, ha vinto il titolo Under 16 superando il Vicenza. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi che hanno dato tutto».

Al Renate sceso in campo con una formazione dove spiccava il classe 2008 Bassani al fianco di Carta in attacco, al 26’ viene annullato un gol di Oleoni, ma poco dopo passa in vantaggio grazie al calcio di rigore conquistato da Valerin e realizzato da Carta. Nella ripresa il Cesena però ritrova il pari con Galvagno. Ma nei supplementari il Renate getta il cuore oltre l’ostacolo e, nel recupero dei primi 15 minuti, si riporta avanti con Cante che, di testa finalizza l’assist di Capozucca. Un vantaggio difeso sino alla fine con determinazione.