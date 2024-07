Il Renate ha annunciato il ritorno di Luciano Foschi: il tecnico di Albano Laziale, già noto per aver condotto i nerazzurri ai Playoff nella stagione 2016/2017, nella mattinata di martedì giusto per festeggiare in anticipo di qualche ora (è nato infatti il 3 luglio) il suo 57esimo compleanno, ha firmato un contratto per guidare il Renate fino al 30 giugno 2026.

Calcio, Serie C: il Renate firma il ritorno di mister Luciano Foschi, una scelta strategica

Luciano Foschi ha lasciato un segno indelebile nel suo precedente incarico in Brianza, portando il Renate a risultati storici. Il suo ritorno rappresenta una scelta strategica per la società presieduta da Gigi Spreafico, che punta sulla sua esperienza e competenza per affrontare le sfide della Serie C.

La prima missione affidata a Foschi che ha già iniziato il suo lavoro in Brianza, è quella di evitare i rischi della stagione 23/24 quando il Renate ha salvato la categoria nelle ultime giornate.

Un risultato che ha sorpreso tutti gli estimatori del team nerazzurro, abituato a lottare per altri traguardi. Il Renate, nelle ultime quattro stagioni, infatti ha raggiunto per tre volte la fase playoff. Dopo il terzo posto della stagione 20/21, sono arrivati un quarto piazzamento, seguito da un ottavo posto e, infine, la quindicesima casella occupata al termine della scorsa regular season.

Calcio, Serie C: il Renate firma il ritorno di mister Luciano Foschi, carriera

L’obiettivo principale della società è quello di invertire la rotta con mister Foschi. Figura ben conosciuta nell’ambiente del calcio italiano, la carriera di Foschi come allenatore inizia nel 2001, sulla panchina dell’Olbia. L’anno successivo, è al Novara e con il club piemontese, totalizza ben 72 presenze. Abbandonati gli azzurri, l’allenatore inizia la sua avventura dal Nord al Sud Italia, prendendo le redini di club come Reggiana, Torres e Alessandria tra i tanti.

Calcio, Serie C: il Renate firma il ritorno di mister Luciano Foschi, promosso con il Lecco in Serie B

Nel 2011, Foschi viene nominato collaboratore del Chievo in Serie A. Nel 2016, le strade del Renate e dell’allenatore laziale si incrociano per la prima volta. Tra la prima e la seconda attuale avventura con i nerazzurri spicca la parentesi sulla panchina del Lecco, squadra con cui lo scorso anno ottiene una storica promozione in Serie B.