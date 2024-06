Renate, l’amministrazione comunale celebra i campioni d’Italia Under 17 di calcio

L’amministrazione comunale di Renate ha festeggiato ufficialmente venerdì 28 giugno il titolo italiano Under 17 di serie C di calcio, conquistato una decina di giorni prima dal Renate, ricevendo i protagonisti di questa impresa sportiva nella sala consiliare del municipio. In questa sede, il neo sindaco Claudio Zoia ha tra l’altro donato una targa al presidente onorario Giancarlo Citterio, accompagnato da giocatori e dirigenti.

Calcio: il ringraziamento del primo cittadino

«È con immenso orgoglio e gioia -ha spiegato Zoia, rivolgendosi ai presenti- che ci troviamo oggi qui per celebrare un traguardo straordinario: la vittoria del Renate nel campionato italiano Under 17 di serie C. Questo successo rappresenta non solo un importante risultato sportivo, ma anche un simbolo di dedizione, impegno e passione. Ai nostri giovani campioni, voglio dire: siete l’orgoglio del nostro paese. Avete dimostrato che, con il duro lavoro, la disciplina e la determinazione, si possono raggiungere obiettivi ambiziosi. Avete saputo affrontare ogni sfida con coraggio e resilienza ed avete vinto con onore. Oggi siete un esempio per tutti noi, un esempio di come il talento e l’impegno possano portare a grandi risultati».

Calcio: il significato per il territorio di una società come il Renate

Il primo cittadino, che ha anche indossato una maglia nerazzurra, con lo scudetto in bella evidenza, ha quindi proseguito, mettendo sotto la lente d’ingrandimento il valore per il territorio di una realtà come il Renate, protagonista sui campi della serie C ormai da tre lustri: «Un ringraziamento speciale va alla società, agli allenatori, al personale tecnico ed a tutti coloro che, dietro le quinte, hanno lavorato instancabilmente per preparare la squadra. Senza il vostro supporto, la vostra competenza e la vostra guida, tutto questo non sarebbe stato possibile. Il Renate rappresenta, per il nostro Comune, un onore ed un vanto: ovunque, in Italia, siamo conosciuti per questa società sportiva; il Renate è ambasciatore del nostro piccolo Comune brianzolo in tutta la penisola e di ciò siamo immensamente grati. Non possiamo, poi, dimenticare le famiglie dei nostri giovani atleti. Il vostro sostegno, il vostro incoraggiamento e la vostra presenza costante sono stati fondamentali per il loro successo. Questo trionfo è anche vostro. La vittoria del Renate ci ricorda quanto lo sport possa essere un potente strumento di crescita personale e comunitaria. Lo sport ci insegna valori come il rispetto, la solidarietà e il fair play. Ed in un momento storico in cui spesso prevalgono le divisioni, lo sport ci unisce e ci rende più forti».