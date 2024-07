È iniziato a ritmo incalzante il potenziamento dell’intelaiatura della squadra del Renate che si appresta ad affrontare per il quindicesimo anno di fila il Campionato di Serie C. I dirigenti della società nerazzurra, che hanno scelto di fare svolgere i primi allenamenti allo stadio Riboldi, hanno messo a segno un grande colpo ingaggiando Andrea Bonetti dalla Juventus Next Gen.

Calcio, Serie C: Andrea Bonetti dalla Juve Next Gen al centrocampo del Renate, chi è il giocatore

Il calciatore nato a Torino il 3 agosto 2003 che si è fatto apprezzare per le sue doti tecniche è giunto in Brianza a titolo definitivo ed ha sottoscritto un contratto triennale. Cresciuto nel vivaio della Juventus, Bonetti ha svolto l’intero percorso giovanile con i colori bianconeri, diventando capitano della Primavera nella stagione 2021-2022.

Un ruolo di grande responsabilità che ha saputo onorare con prestazioni di alto livello, guadagnandosi la fiducia dei suoi allenatori e compagni di squadra. Dopo i positivi riscontri nel Campionato Primavera, Bonetti è stato inserito nel progetto Next Gen della Juventus, un’iniziativa volta a far crescere i giovani talenti attraverso esperienze nei campionati di Serie C. Nelle ultime due stagioni, Bonetti ha avuto modo di confrontarsi con il calcio professionistico, vivendo una parentesi significativa anche al Taranto nella prima metà dello scorso campionato.

Calcio, Serie C: Andrea Bonetti dalla Juve Next Gen al centrocampo del Renate, gli altri arrivi

Ora gli viene affidato il compito di guidare il centrocampo del Renate nel prossimo campionato. L’ingaggio di Bonetti ha fatto seguito agli arrivi dei centrocampisti Andrea Del Carlo (classe 1993) dal Rimini, Michele Calì (classe 1994) dal Lumezzane, Stefano Mazzaroppi (classe 2002) dal Cassino, Corrado Riviera (classe 2004) dal settore giovanile del Brescia; il portiere Andrea Bartoccioni (classe 2004 dal settore giovanile del Milan); i difensori Jonathan Spedalieri (classe 2002 dalla Fermana), Stefano Pellizzari (classe 1997 dall’Ancona) fresco laureato in Scienze Motorie; il reparto degli attaccanti vede il ritorno di Vincenzo Plescia (classe 1998) dal Messina.