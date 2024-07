Serie C, il Renate presenta mister Foschi: «Conosco l’ambiente, per questo sono tornato»

È stata una prima ricca di sentimenti, di ambizioni ed anche della consapevolezza quella che il Renate ha organizzato a Nibionno presso la Sala Meeting della Unicar Spa, azienda del presidente Luigi Spreafico, per la presentazione di mister Luciano Foschi e, in pratica, per iniziare la quindicesima, consecutiva, stagione della società nerazzurra nel Campionato di serie C.

Serie C, il Renate presenta mister Foschi: il ds Massimo Crippa

«Ripartiamo con tanto entusiasmo ma soprattutto con grande umiltà – ha spiegato Massimo Crippa direttore generale del Renate affiancato dal ds Oscar Magoni e dal team manager Fabio Mariani – Abbiamo lasciato alle spalle una stagione difficile e siamo stati bravi a evitare il danno maggiore. Ora non c’è tempo da perdere. Perché in fondo la voglia di iniziare un nuovo percorso è la stessa per tutti e ha già contagiato mister Foschi che tra l’altro conosce il nostro ambiente e che ci ha permesso, alla sua prima esperienza al timone del Renate di centrare l’obiettivo playoff. Un tecnico ma soprattutto un uomo che con entusiasmo ha accettato le nostre proposte e approvato il progetto».

Serie C, il Renate presenta mister Foschi: ha firmato nel giorno del compleanno

Nelle parole di Luciano Foschi che ha condotto i nerazzurri ai Playoff nella stagione 2016/2017, e che il 3 luglio, giorno del suo 57esimo compleanno, ha firmato un contratto per guidare il Renate fino al 30 giugno 2026, è emersa tutta la voglia di lavorare e soprattutto di vivere una stagione da protagonista con il team nerazzurro.

«Conosco benissimo questo ambiente, ed è una delle ragioni che mi ha spinto a tornare dove sono stato bene e dove abbiamo raggiunto il primo playoff della storia della società. Con Crippa e Magoni, siamo già in totale sintonia e stiamo lavorando per allestire una squadra che abbia precise caratteristiche. Secondo concetti ben definiti: prima valutiamo l’uomo, poi il valore del singolo giocatore. Per quella che è la mia esperienza in questa categoria, la forza e la compattezza del gruppo sono elementi imprescindibili, che permettono di raggiungere anche i traguardi più insperati».

Serie C, il Renate presenta mister Foschi: ricomincia la preparazione

In questi giorni tutti i calciatori del Renate effettueranno le visite mediche mentre da giovedì inizieranno i primi allenamenti allo stadio “Mario Riboldi” di Renate.