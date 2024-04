Calcio, il Renate perde ma festeggia: conquistata la permanenza per un’altra stagione in serie C

Il Renate, nonostante la scialba prestazione e l’undicesima sconfitta interna, conquista la matematica salvezza con una giornata di anticipo, in conseguenza dei risultati maturati sugli altri campi. La Giana Erminio si presenta volenterosa e sfruttando le opportunità scaturite durante la partita conquista un posto nei playoff. La partita per gli ospiti si mette subito in discesa al 20’ con l’espulsione per fallo da ultimo uomo di Auriletto ai danni di Mbarick Fall, che lo aveva bruciato sul tempo.

Calcio: Maguette Fall decisivo con una doppietta nella ripresa

Il Renate si difende strenuamente ma al 4’ del secondo tempo un episodio dubbio incide sull’andamento della partita: Maguette Fall calcia in porta e Bosisio respinge la minaccia di braccio secondo il direttore di gara, che assegna il penalty; reiterate proteste da parte di tutti i componenti del Renate, che sostengono che il difensore brianzolo abbia respinto con il volto. L’attaccante ospite realizza il rigore e l’animosità del Renate si spegne definitivamente. Il raddoppio viene realizzato dallo stesso Fall, che batte di sinistro prepotentemente in rete l’assist di Pinto. Al centro del campo si è sentita l’assenza di Gianluca Esposito, fermato da una lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Calcio: l’ultimo turno prevede la trasferta a Trento

Prossima e ultima giornata per il Renate in trasferta a Trento allo stadio “Briamasco” domenica 28 aprile, alle 16.30.

Calcio: il tabellino del match

RENATE-GIANA 0-2

Marcatore: Ma. Fall (G) su rigore al 6’, 28’ s.t.

Renate (3-4-3): Ombra 6,5; Auriletto 4,5, Alcibiade 5,5, Possenti 5,5; Anghileri 6, Baldassin 5, Vassallo 6 (dal 16’ s.t. Alfieri 6), D’Orsi 5,5 (dal 31’ s.t. Bracaglia s.v.); Paudice 6 (dal 37’ p.t. Bosisio 5,5), Bocalon 5,5 (dal 16’ s.t. Pinzauti 6), Sorrentino 5,5 (dal 30’ s.t. Procaccio s.v.). A disposizione: Fallani, Ghezzi, Currarino, Ciarmoli, Tremolada, Acampa, Vimercati. Allenatore: Pavanel 5

Giana Erminio (4-3-3): Zacchi 6; Caferri 6, Corno 6,5 (dal 1’ s.t. Previtali 6), Minotti 6, Groppelli 5,5 (dal 30’ s.t. Messaggi s.v.); Lamesta 6, Marotta 6 (dal 35’ s.t. Barzotti s.v.), Pinto 6,5; Franzoni 6 (dal 35’ s.t. Acella s.v.), Ma. Fall 8, Mb. Fall 7 (dal 30’ s.t. Piazza s.v.). A disposizione: Pirola, Magni, Ballabio, Verde. Allenatore: Chiappella 6,5

Arbitro: Ceriello di Chiari 4,5.

Note: spettatori 350, incasso non comunicato. Espulso Auriletto al 20’ p.t.; ammoniti Alcibiade, Groppelli, Bosisio, Pinzauti. Angoli 0-5.