Calcio femminile: primi tre punti per il Real Meda, pesante ko per la Fiamma Monza

Una vittoria e un pesante tonfo. Si è chiusa con questo bilancio la quinta giornata nel girone A di serie C femminile per le brianzole del monzese. Prima vittoria in campionato per il Real Meda. Per di più tre punti sono stati conquistati in trasferta sul campo dell’Independiente Ivrea per 0-2 con una rete per tempo di Antoniazzi (17’pt) e Ferrario (29’st). La partita delle pantere brianzole è stata molto bella e hanno dominato le piemontesi. Con l’avvento in panchina del ds Gianni Zaninello la squadra ha ottenuto tre punti.

Calcio femminile, per il Fiamma Monza sei gol dalla Azalee Solbiatese

Secondo pesante ko del Fiamma Monza nella trasferta di Gallarate al comunale “Azzurri d’Italia” contro l’Azalee Solbiatese (6-1). Per il secondo turno consecutive le biancorosse hanno dovuto, loro malgrado, incassare un risultato tennistico. Per le ragazze di Zagaria la partita è finita al 60’. Da quel punto le monzesi hanno perso il bandolo della matassa e le neroazzurre varesine, che già avevano comandato il gioco fino a quel momento, hanno dilagato. Fiamma Monza ha incassato nelle ultime due gare 12 goal e ha una delle peggiori difese con 18 reti al passivo.