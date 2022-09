Calcio femminile Serie C: il Real Meda in campo e la Fiamma Monza aspetta

La serie C di calcio femminile, in cui militano tra le 15 protagoniste del girone A, Real Meda e Fiamma Monza, domani, per la terza giornata, resta al palo, come richiesto da una circolare della Federazione in occasione delle elezioni politiche nazionali. Il recupero è in programma mercoledì 28 settembre.

Calcio Femminile e la necessità dei tre punti per il Real Meda

Unica eccezione il Real Meda, che questa sera, alle 20, sarà in campo allo stadio Morgavi di Genova contro l’Unione sportiva Angelo Baiardo, che sette giorni fa ha conquistato i primi tre punti nella trasferta di Cagliari contro Su Planu. Per le bianconere brianzole la trasferta ligure è decisiva per la classifica, dopo gli stop con Pinerolo e Solbiatese, entrambe perse per 3-2, come ha spiegato il ds. Gianni Zaninello: “ ormai non possiamo più sbagliare. Nelle prime due partite dove il pareggio era certo abbiamo subito goal a tempo scaduto e in pieno recupero. Due punti avrebbero fatto comodo in classifica, così adesso tutto ci impone la conquista dei tre punti. Ho chiesto alle ragazze maggior attenzione e più grinta, ma soprattutto di essere più coriacee e ciniche in fase offensiva mettendo a segno le occasioni che creiamo per evitare pericoli”. Con il Real Meda, nella giornata odierna, anticipano anche la Pro Sesto a Pinerolo mentre il Pavia che riceve il Pontedera.

Calcio Femminile e e la Fiamma Monza aspetta ottobre

Fiamma Monza, invece, che doveva essere in trasferta a Lucca recupererà la terza giornata solo il 12 ottobre, in quanto il campo delle toscane non è disponibile fino a quella data. “ Essere andati così in là con la giornata di recupero– ha spiegato il ds. Stefano Sesti– è per permettere alle ragazze, soprattutto a quelle che lavorano di poter chiedere con anticipo un giorno di ferie al datore di lavoro”.