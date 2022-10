Calcio femminile serie C: Fiamma Monza attende il Vittuone, Real Meda la forte Academy Pavia

Il campionato di serie C femminile celebra domani la quarta giornata. Le due compagini brianzole saranno impegnate sul campo di casa con propositi velleitari. Fiamma Monza 1970 dopo la sosta forzata nella terza giornata a causa dell’indisponibilità del campo della Lucchese, gara che sarà recuperata l’11 ottobre, alle 15.30, allo stadio Sada, riceve la visita dell’Accademia Vittuone, che divide il primo posto in classifica assieme ad Orobica Bergamo e Freedom Cuneo a quota sette.

Calcio femminile serie C, la Fiamma ha voglia riscatto

“Tutte le ragazze hanno voglia di riscatto dopo la cinquina subita contro lo Spezia– ha detto l’allenatore Salvatore Bifulco– si sono preparate bene e arriviamo al confronto più freschi delle avversarie perché mercoledì abbiamo riposato, una sosta che ci ha permesso di completare al meglio la preparazione e maggior conoscenza in campo visto che la squadra è formata da 24 atlete di cui diciannove tutte nuove. Credo che sarà una bella partita e un ben confronto di valori”.

Nel posticipo delle 19.30, il Real Meda, ospiterà al “città di Meda” la forte Academy Pavia, squadra candidata alla vittoria finale. Le bianconere brianzole sono alla ricerca di un risultato positivo e dovranno fare di tutto per smuovere la classifica. A guidarle in panchina, stavolta, ci sarà il ds Gianni Zaninello dopo che al termine del match pareggio 2-2 a Genova in casa dell’Angelo Baiardo, l’allenatore Tiziano Cappello, aveva fatto sapere di voler lasciare il sodalizio. Zaninello ha a disposizione quasi tutta la rosa e le giocatrici sono desiderose di battersi contro un avversario che sulla carta appare più forte e titolato, ma loro non vogliono sentirsi seconde a nessuno in quanto consapevoli delle loro qualità.