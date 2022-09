Calcio donne: Fiammamonza bene al Sada, Real Meda ko in trasferta

Un sorriso e un rammarico. Si è chiusa così la prima giornata del campionato di calcio femminile di serie C per le due squadre brianzole del monzese. La ripescata Fiammamonza all’esordio casalingo al “Sada” ha strapazzato le cagliaritane del Su Flanu 1985 per 4 a 1 con reti di Alice Cama e una tripletta di Alessia Ienna. Una partita piacevole combattuta da entrambe le contendenti.

Calcio donne, Fiammamonza: reti di Alice Cama e Alessia Ienna

Passavano per prime le monzesi con Cama. Il pareggio delle isolane poco dopo a seguito di un tiro respinto dal palo la più lesta a recuperare era la biancoazzurra Marta che rimetteva in equilibrio il punteggio. Nella ripresa più equilibrata le rossoblu brianzole riuscivano a sfruttare al meglio tutte le azioni offensive e trovavano in Ienna la goleador della giornata.

Il dirigente accompagnatore Giorgio Baratti ha commentato: “Una partenza di campionato che ci soddisfatta appieno. Il risultato è alquanto rotondo, ma le cagliaritane hanno lottato molto sul campo. Sono una squadra giovane che corre e lotta su tutti i palloni. Le nostre ragazze sono state abili nella ripresa a sfruttare al meglio tutte le occasioni create in attacco. Un successo che ci porta morale e ci incoraggia a continuare su questa strada”.

Calcio donne, Real Meda: calo psicologico dopo il pareggio subito

Dalla trasferta di Pinerolo il Real Meda è tornato col rammarico in corpo, per una sconfitta (3-2) immeritata ma maturata causa una rilassatezza delle “pantere” prima del fischio di chiusura. Le brianzole chiudeva la prima frazione di gioco in vantaggio per 1-2 con reti di Antoniazzi e Coda. Nella ripresa il Pinerolo partiva forte e trovava il goal del pareggio con Tamburini. Sulla spinta dell’entusiasmo le piemontesi forzavano il ritmo, al contrario il Real Meda si rilassava anzitempo perdendo la necessaria concentrazione e nel finale subiva la rete di Civalleri che le brianzole non riuscivano più a recuperare.

“Un debutto che deve far riflettere perché dopo aver ben condotto il primo tempo e chiuso in vantaggio – ha detto il ds Gianni Zaninello – le ragazze subito il pareggio hanno avuto un calo psicologico e sono apparse poco concentrare tanto da non riuscire a gestire come avevano espresso in precedenza la partita. Il Pinerolo si è dimostrato una squadra di livello e molto aggressivo, una aggressività che nella seconda parte di gara è mancata a noi”.