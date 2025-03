Successo per l’Aurora Desio che nell’ultima gara di serie B nazionale, prima della Coppa Italia, ospita al PalaFitLine la Fulgor Fidenza e alla fine si impone 78-73.

Basket, Serie B: Rimadesio batte Fidenza, il primo tempo

Un avvio di partita difficile per l’attacco brianzolo che segna solo 4 punti in 5 minuti e si trova così a rispondere al primo tentativo di allungo di Fidenza. Gli ospiti amministrano il ritmo della partita e conducono 11-18 alla prima pausa. Nel secondo periodo l’Aurora riesce a sbloccarsi con Mazzoleni che da oltre l’arco sigla il -3 desiano sul 25 a 28. I bluarancio provano per tutto il quarto a superare gli avversari, che però non si fanno prendere. Sul finire del primo tempo i quattro punti consecutivi di Chiumenti e il canestro dalla lunga distanza di Torgano consegnano agli arancioblu il tanto agognato vantaggio di 36 a 34.

Basket, Serie B: Rimadesio batte Fidenza, il secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi, il 2 su 2 a cronometro fermo di Mubashar riporta immediatamente avanti la Fulgor, ma Elli e Cipolla rispondono con un 8-0 di parziale e rimettono Desio in conduzione. Fidenza insiste, i bluarancio però non subiscono il colpo e riescono così a rimanere in vantaggio anche dopo 30 minuti di gioco: 53-50 il punteggio all’ultimo mini-riposo. L’ex Valsecchi da una parte e Bartninkas dall’altra aprono le danze del quarto ed ultimo periodo. Sono i canestri di Tornari e Mazzoleni a mettere tre possessi di divario tra le due squadre, mentre i liberi di Cipolla regalano la prima doppia cifra di vantaggio ai desiani a 6 minuti dalla sirena finale. Fidenza però non demorde, e realizza un parziale di 13-3 tornando a contatto con Desio. Nel finale Valdo regala il +3 ai suoi, mentre nell’altra metà campo sono Cipolla e Bartninkas a dare ossigeno agli arancioblu con due canestri che costringono la Foppiani a chiamare il time-out a 24 secondi dalla fine. La Fulgor cerca ancora Valdo, che prima fa 1 su 2 dalla lunetta e poi non trova il fondo della retina da sotto le plance. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Tornari, che regala il successo a Desio: 78 a 73 il finale, contro un’avversaria di metà classifica (34).

Basket, Serie B: Rimadesio, il 23 marzo trasferta a Lumezzane

Per l’Aurora, che sale a 24 punti in classifica, è in arrivo la trasferta di Lumezzane (30), domenica 23 marzo alle 18.