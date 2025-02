Nella ventiduesima giornata di Serie B nazionale, la Rimadesio esce sconfitta 84-77 dal PalaFitline a favore di Capo d’Orlando, quinta forza del Girone A.

Basket, Serie B: Desio cade in casa con Capo d’Orlando, il primo tempo

Una partita iniziata con il piede sbagliato per i bluarancio che producono poco in attacco e faticano ad arginare Barattini nella propria metà campo difensiva. Gli ospiti iniziano fin da subito a distanziarsi con un 6-16, al quale però l’Aurora risponde con un parziale di 17-6 nella seconda metà di prima frazione, chiusa sul punteggio di 23-22. Poi la svolta: il secondo periodo parla solo arancioblu. I canestri di Perez, alla prima davanti al proprio pubblico dopo l’infortunio, e di Tornari dalla lunga distanza, regalano il primo vantaggio importante ai brianzoli, che conducono 39-29 a 4 minuti dall’intervallo lungo. Desio non si ferma, Bartninkas realizza 7 punti di fila e a metà partita il punteggio recita 48 a 37.

Basket, Serie B: Desio cade in casa con Capo d’Orlando, la ripresa

Al rientro in campo l’Orlandina recupera punto su punto mentre l’Aurora trova con meno continuità il fondo della retina. Capo d’Orlando, guidata da Cecchinato e Fresno, torna così a contatto con i padroni di casa, che dopo 30 minuti vedono dimezzato il proprio vantaggio di metà partita. 64-59 il punteggio all’ultima pausa al PalaFitLine. Ad inizio quarto periodo, sono ancora Fresno e Cecchinato a guidare la formazione sicula che, dopo lo svantaggio di 15 punti, supera Desio a 7 minuti dal fischio finale. I tre punti di Mazzoleni danno fiato all’Aurora che però deve fare nuovamente i conti con il talento dei giocatori ospiti. La tripla di Jasaitis e i 7 punti in fila di Barattini mettono indirizzano la gara in favore degli ospiti.

Nel finale l’Orlandina è più cinica, mentre l’Aurora non ha più le forze per tentare la rimonta. La vittoria va a Capo d’Orlando per 77 a 84.

Basket, Serie B: Desio cade in casa con Capo d’Orlando, c’è il doppio turno

A Desio in arrivo la capolista Legnano mercoledì 19 febbraio alle 21, mentre nel weekend la delicata trasferta di Piacenza di domenica 23 alle 18.