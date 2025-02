Basket, Serie B: Rimadesio ancora ko, esonerato coach Gallazzi

È all’ottavo ko consecutivo, questa volta contro San Vendemiano (73-93), che l’Aurora Desio comunica l’esonero di coach Edoardo Gallazzi. «Tanti ricordi ci legano e ci legheranno sempre a Edo: la promozione in B1, la mitica semifinale playoff per la A2 contro la Libertas Livorno, la salvezza a Salerno dell’anno scorso – scrive la società di basket desiana – Sarebbe però troppo lungo ricordare tutte le emozioni, le gioie e, anche, i dolori che abbiamo vissuto insieme sia da giocatore che da allenatore. Il tutto con diversi denominatori comuni: il senso di appartenenza e di difesa per la nostra maglia, la completa dedizione al lavoro, la professionalità e la competenza che lo hanno sempre contraddistinto e che lo rendono parte della nostra Storia».

Basket, Serie B: Rimadesio ancora ko, a secco di vittorie dal 15 dicembre (proprio con San Vendemiano)

Anche nella ventiduesima giornata del campionato di serie B nazionale la Rimadesio ha dovuto concedere i due punti, che mancano dal 15 dicembre, alla squadra avversaria. La partita è iniziata con un quintetto fuori dal comune e mai visto in stagione schierato dallo staff arancioblu: Tornari insieme a Elli con Bartninkas in uscita dalla panchina. La scelta paga nei primi minuti, l’Aurora riesce a trovare la via del canestro con continuità nonostante le differenze atletiche delle due squadre. La tripla di Tassinari regala il primo vantaggio agli ospiti che, grazie ad un parziale di 9-0, tentano il primo allungo della serata sul 7 a 14, a cui però gli arancioblu rispondono presenti: 4-0 di contro-parziale e prima frazione che termina 11 a 14 in favore dei bianconeri.

Nel secondo periodo le percentuali si alzano. Desio prova a riavvicinarsi più volte a San Vendemiano, che però risponde ad ogni tentativo brianzolo di rimonta e termina il primo tempo in vantaggio 31-40.

Basket, Serie B: Rimadesio ancora ko, il secondo tempo

A inizio ripresa l’Aurora sembra avere un’altra faccia. I canestri di Bartninkas prima e Fumagalli poi riportano subito gli arancioblu a -5. La Rucker però non perdona e punisce ogni errore desiano, con cinque punti consecutivi riesce a costruire il primo vantaggio in doppia cifra della partita. Da quel momento il punteggio dei veneti prende il via toccando il +27 e indirizzando il match: 49 a 72 all’ultimo riposo breve. Nel quarto e ultimo periodo non c’è più partita. I due staff lasciano ampio spazio alle loro panchine, la Rucker amministra il vantaggio e vince 73 a 93, riscattando la sconfitta dell’andata (ultima vittoria desiana) e restando imbattuta nel 2025.

Basket, Serie B: Rimadesio ancora ko, in arrivo due trasferte con Andrea Costa Imola e Treviglio

Con il cambio in panchina la Rimadesio cerca il riscatto nell’importante sfida di Reggio Emilia contro Andrea Costa Imola, mercoledì 5 febbraio alle 20.30, prima di un’altra complicata trasferta a Treviglio, domenica 9 febbraio ore 18.