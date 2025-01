Basket, Serie B: Rimadesio ko in casa con Vicenza, quarta in fila

Arrivano a quattro le sconfitte di fila per l’Aurora Desio nel campionato di Serie B nazionale di pallacanestro. Continua il momento no della Rimadesio che ospita in casa Vicenza, a pari punti in classifica (18), e perde 80-69 nel match della ventesima giornata.

Basket, Serie B: Rimadesio ko in casa con Vicenza, il primo tempo

Come primo approccio i bluarancio partono bene e fin dai primi minuti provano a mettere alle strette la difesa veneta. Un parziale di 5-0 regala il +8 ai brianzoli sul finire di primo quarto, ma il canestro dalla lunga distanza di Cucchiaro permette a Vicenza di accorciare le distanze: 23 a 18 il punteggio dopo 10 minuti di gioco. Dopo il primo riposo breve, Desio prova a costruire un vantaggio in doppia cifra e a far proprio il match, riuscendo nell’opera a 2 minuti dall’intervallo lungo. All’Aurora però sfugge la partita di mano e i veneti tornano a contatto. Con le squadre negli spogliatoi il tabellone recita 44 a 43.

Basket Serie B Rimadesio

Basket, Serie B: Rimadesio ko in casa con Vicenza, il secondo tempo

La ripresa è aperta da un parziale firmato Bartninkas che realizza 10 dei 12 punti mandati a referto da Desio nel terzo periodo e permette agli arancioblu di rimettere tre possessi di divario con Vicenza. La Civitus risponde con la stessa moneta e con i due tiri liberi di Cucchiaro beffa e sorpassa l’Aurora che, dopo essere stata avanti per 30 minuti, è costretta a inseguire gli ospiti nel corso della quarta frazione.

L’ultimo quarto è complicato per i desiani che, privi di energie fisiche e mentali rispetto al buon primo tempo, non riescono a rientrare in partita. Vicenza non sbaglia, costruisce il primo vantaggio in doppia cifra della partita e vince 69-80. Per Desio fatale un secondo tempo da soli 25 punti segnati.

Basket, Serie B: prossimi impegni a Casale e con Ragusa

Sconfitta pesante per la Rimadesio, che ora è attesa dalla trasferta di Casale Monferrato, mercoledì alle 20.30, e dal delicato match interno contro Ragusa, sabato ore 20.30 al PalaFitLine.