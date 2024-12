Basket, Serie B: Rimadesio ko in casa all’overtime, festeggia Lumezzane

Ko all’overtime per la Rimadesio nell’ultima partita casalinga del 2024 e 18° giornata del campionato di Serie B nazionale di basket. Al PalaFitline la festa è di Lumezzane che vince 88-81 dopo 45 minuti di battaglia sportiva, dopo aver agganciato i padroni di casa all’ultimo tiro e essersi guadagnata i cinque minuti supplementari. Aggancio anche in classifica con entrambe le squadre che chiudono l’anno a 18 punti, con nove vittorie e altrettante sconfitte.

Basket, Serie B: Rimadesio ko in casa all’overtime, la partita

Desio si è presentata ancora in condizioni precarie con Amici fuori per infortunio, Perez e Chiumenti ancora ai box. Una partita a lungo in equilibrio (38-39 al 20′) si è decisa negli ultimi secondi: nel quarto periodo Fumagalli si è preso la squadra sulle spalle, non ha sbagliato a cronometro fermo e ha regalato il +3 a Desio a 15″ dalla sirena finale. Ma ha lasciato poi sul ferro il tiro della possibile vittoria dopo l’72-72 firmato Badini dall’arco. Al supplementare Lumezzane ha sfruttato l’inerzia e con due canestri da oltre l’arco di Vitols ha scavato il solco per l’88-81 finale (16-9 il parziale).

Basket, Serie B: Rimadesio ko in casa all’overtime, ultima di andata a Imola

Il 2025 inizierà a Imola, in casa della Virtus (16 punti in classifica), domenica 5 gennaio, ultima partita del girone di andata.