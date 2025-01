Basket, Serie B: Rimadesio ancora ko, passa Ragusa e ci sono due trasferte complicate

L’ennesima sconfitta per l’Aurora. In cerca della prima vittoria del 2025, la Rimadesio ospita Ragusa, ultima in classifica, ma perde 88-73 e non riesce a portare a casa il match nella ventunesima giornata del campionato di serie B nazionale. I brianzoli, ancora senza Perez, possono sorridere per il rientro di Chiumenti dopo oltre un mese di assenza che, nonostante il minutaggio ridotto, viene schierato nei primi cinque minuti.

Basket, Serie B: Rimadesio ancora ko, la partita

I due punti di Erkmaa aprono le danze al PalaFitLine. Grazie ad un 7-0 di parziale a metà primo quarto i desiani conducono 12 a 7.

Ragusa risponde fin da subito, Ianelli dalla lunga distanza riporta avanti i suoi, ma i tiri liberi di Torgano e di Elli permettono all’Aurora di concludere la prima frazione in vantaggio 22 a 21.

Stesso copione per il secondo quarto: le due formazioni rispondono colpo su colpo ad ogni canestro avversario. Dopo il timeout chiamato da Desio, sul 30 a 31, Chiumenti porta nuovamente i compagni in vantaggio con quattro punti di fila. Da quel momento in poi però, sarà blackout per gli arancioblu, a differenza degli ospiti che con tre tiri dalla lunga di Bertocco siglano il 40 a 51 di metà partita. Al rientro dagli spogliatoi l’inerzia non cambia, i siculi partono forte e con un 6-0 di parziale volano a +17 (40-57). Tornari prova a dare energia all’Aurora che però non riesce a rispondere al break ospite e, anche grazie ai canestri di Erkmaa autore di 28 punti, Ragusa rimane saldamente in controllo della partita. Il terzo periodo termina con il tabellone che recita 55 a 71. Nulla da fare nell’ultima frazione: Ragusa amministra il proprio vantaggio, Desio non ha forze né mentali né fisiche per provare la rimonta e così lo scorrere dei minuti condanna gli arancioblu alla sesta sconfitta consecutiva.

Basket, Serie B: Rimadesio ancora ko, due trasferte a Faenza e contro Andrea Costa Imola

Per la Rimadesio in arrivo due complicate trasferte in un momento altrettanto complicato di stagione per chiudere un gennaio fin qui privo di vittorie: sabato 25 gennaio a Faenza e mercoledì 29 gennaio a Bologna contro Andrea Costa Imola.