Basket, Serie B: Rimadesio espugna San Vendemiano, domina e poi vince al fotofinish

Una grande Aurora Desio fa sua la partita contro la Rucker San Vendemiano e in una trasferta tutt’altro che semplice porta a casa punti importanti per la classifica del campionato di Serie B Nazionale. Nonostante i rimaneggiamenti, a causa delle essenze di Perez e Chiumenti, la Rimadesio esce così vincitrice dalla Prealpi San Biagio Arena di Conegliano nella sfida della diciassettesima giornata.

Basket, Serie B: Rimadesio espugna San Vendemiano, il primo tempo

Nei primi minuti sono i padroni di casa a dirigere il gioco tenendo a distanza i brianzoli. Desio però rientra immediatamente e chiude la prima frazione quasi a pari punti (16-15). Il secondo periodo è tutto arancioblu. L’Aurora rincorre la doppia cifra di vantaggio per tutti i secondi dieci minuti di gioco, raggiungendoli sul finale di quarto con i tiri liberi di Bartninkas e la tripla di Tornari. La Rucker è così costretta ad inseguire e le squadre vanno negli spogliatoi sul 27 a 39.

Basket, Serie B: Rimadesio espugna San Vendemiano, il secondo tempo

Al rientro dall’intervallo lungo Desio gestisce il proprio vantaggio e punto dopo punto riesce a toccare il +20 con il canestro di Fumagalli. San Vendemiano tenta di rientrare in partita ma la Rimadesio chiude il terzo periodo oltre i dieci punti di vantaggio: 47 a 59 all’ultimo riposo breve. Nella frazione finale le sorti del match sembrano ribaltarsi in favore della squadra veneta. Desio fatica a produrre in attacco, mentre la Rucker riesce ad impattare il risultato a quota 67 a 3 minuti dalla fine. Il canestro di Oxilia regala il sorpasso ai bianconeri, ma la tripla prima e il canestro rovesciato poi di Torgano fanno volare i desiani, che vincono 70-72 conquistando un’altra importante vittoria.

Basket, Serie B: Rimadesio espugna San Vendemiano, finale di 2024 in casa

Per la Rimadesio due impegni casalinghi per concludere il 2024: al PalaFitLine arrivano Fiorenzuola e Lumezzane, rispettivamente sabato 21 e sabato 28 dicembre.