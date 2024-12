Basket, Serie B: Rimadesio torna a vincere contro Mestre, Cipolla MVP di novembre

L’Aurora Desio torna a vincere dopo quattro sconfitte consecutive con un 79 a 71 al PalaFitLine contro Mestre. Un buon risultato per la Rimadesio nel campionato di Serie B nazionale, nonostante la mancanza di Daniel Perez, e visti i pari punti in classifica con la formazione veneta.

Basket, Serie B: Rimadesio torna a vincere contro Mestre, il primo tempo

La partita inizia con un buon approccio per i desiani che mettono subito in difficoltà la difesa di Mestre. I 6 punti consecutivi di Cipolla, votato dai tifosi arancioblu MVP del mese di novembre, permettono a Desio di tentare il primo allungo della serata, mentre la tripla di Reggiani da una parte e quella di Torgano dall’altra mandano le squadre al primo riposo breve sul 21-13. La seconda frazione si apre con un 4 a 0 ospite, che costringe lo staff arancioblu al timeout. Dopo lo stop il parziale di 5 punti è desiano con Mestre ancora a tre possessi di distanza. L’Aurora controlla il ritmo per tutto il secondo quarto, ma prima dell’intervallo lungo la Gemini torna a contatto. Dopo 20 minuti il tabellone recita 38 a 35.

Basket, Serie B: Rimadesio torna a vincere contro Mestre, il secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi le triple di Torgano e Bartninkas consegnano il primo vantaggio in doppia cifra della Rimadesio che costringe la panchina ospite al timeout. Mestre prova a riavvicinarsi sul finire di quarto ma, a differenza di quanto successo nella seconda frazione, Desio tiene a distanza gli ospiti, ancora una volta con una tripla di Torgano, autore di 13 punti, e con i liberi di Fumagalli. 64 a 56 il punteggio all’ultimo riposo. A inizio ultimo periodo il canestro dalla lunga distanza di Tornari sigla il nuovo massimo vantaggio arancioblu: 69 a 57. Da quel momento Mestre prova a rincorrere l’Aurora che non si fa impensierire e trova risposte positive anche da Albique, chiamato a sostituire Chiumenti. Finisce 79-71, Desio torna a vincere.

Basket, Serie B: Rimadesio torna a vincere contro Mestre, le prossime partite

Per la Rimadesio in arrivo un complicato finale di 2024: domenica prossima andrà in trasferta a San Vendemiano, fresca di vittoria sul campo della capolista Legnano, prima di tornare a giocare davanti al proprio pubblico per le ultime due sfide della stagione contro Fiorenzuola e Lumezzane.