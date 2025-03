L’Aurora Desio molla la presa e perde 69-63 contro Mestre nella ventiduesima giornata di serie B nazionale.

Basket, Serie B: la Rimadesio cade al Taliercio contro Mestre, primo tempo

Con un inizio di partita complicato la Rimadesio è subito costretta a fermare il cronometro dopo il vantaggio veneto di 6 a 0. L’Aurora trova i primi punti della serata con Elli, poi Fumagalli dalla lunga distanza e Chiumenti sotto le plance siglano il sorpasso desiano sul 13-16. La Rimadesio conduce di 7 lunghezze la prima frazione, ma un mini-parziale di 5-0 riavvicina i padroni di casa. La prima pausa si chiude con la tripla di Perez e il tabellone che recita 18 a 23. Nel secondo periodo Mestre torna a contatto dei bluarancio con un altro parziale e si riporta ad una sola lunghezza di svantaggio. Ma la giovane asse Elli-Bartninkas risponde presente, tiene a distanza la Gemini ed obbliga lo staff veneto a spendere il proprio secondo ed ultimo minuto di sospensione del primo tempo. Poi però arriva il buio totale: dopo il canestro da tre di Tornari, Desio non segna per i restanti 5 minuti prima dell’intervallo lungo e vede Mestre rientrare possesso dopo possesso. A metà partita i bluarancio si trovano così avanti solo di due punti: 32 a 34.

Basket, Serie B: la Rimadesio cade al Taliercio contro Mestre, secondo tempo

Si riparte con Giordano che pareggia subito il risultato ma, grazie a cinque punti consecutivi di Torgano, i brianzoli riescono nuovamente a respingere il tentativo di rimonta veneto e a rimanere in controllo del match. L’attacco desiano però si ferma ancora e Mestre ne approfitta, con un parziale di 15-5 conduce 51 a 46 all’ultimo riposo breve. In avvio del quarto periodo è Aromando a fare la voce grossa e a prendersi la Gemini sulle spalle con sei punti che regalano due possessi pieni di vantaggio ai padroni di casa. Lo Biondo da oltre l’arco prova a chiudere i conti, ma Chiumenti dall’altra parte tieni in vita l’Aurora, che torna fino a -3 sul 64 a 61 a 2 minuti dalla sirena finale. Saranno però i tre tiri liberi di Mazzuchelli a tenere a distanza di sicurezza Desio e chiudere di fatto i giochi al Taliercio. Finisce 69-63 in favore della Gemini.

Basket, Serie B: la Rimadesio cade al Taliercio contro Mestre, sabato arriva Fidenza

La Rimadesio è chiamata a reagire contro Fidenza nell’ultimo impegno prima della sosta per la Coppa Italia, sabato 8 marzo al PalaFitLine.