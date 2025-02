Basket, Serie B: impresa Rimadesio, battuta la capolista Legnano

In un momento a dir poco difficile l’Aurora Desio tira fuori dal cilindro la vittoria più inaspettata. Nella ventiduesima giornata di serie B nazionale, la Rimadesio vince 76-69 in casa contro la capolista Legnano.

Basket, Serie B: impresa Rimadesio, il primo tempo

La partita inizia subito con ritmi e percentuali alte. Chiumenti si prende l’Aurora sulle spalle in avvio. Dall’altra parte sono Mastroianni e Quarisa a tenere a contatto Legnano, che con i canestri dei lunghi riesce a impattare il punteggio a quota 23 alla prima pausa. Anche nel secondo quarto comanda l’equilibrio. Chiumenti continua con i suoi canestri, dall’altra parte i Knights trovano risorse da Gallizzi, che con il canestro da oltre l’arco dei 6,75 metri regala un possesso pieno di vantaggio alla squadra legnanese. La Rimadesio non accenna a mollare, anzi, alza il ritmo. I canestri di Tornari e Perez costringono lo staff ospite a fermare il cronometro. Legnano riparte subito con la tripla di Scali e con il canestro di Fernandez-Lang supera i bluarancio a un minuto dall’intervallo lungo. I liberi Elli però impattano ancora il punteggio e mandano le squadre negli spogliatoi in perfetta parità: 39 a 39 il risultato a metà partita.

Basket, Serie B: impresa Rimadesio, il secondo tempo

È proprio il classe 2004 ad aprire le danze nel secondo tempo, prima con la poderosa schiacciata lungo la linea di fondo e poi con altri due punti che spostano l’inerzia in favore dei brianzoli. Ma quelle sei lunghezze di divario desiane sfumano subito, al rientro dal timeout Legnano firma un nuovo parziale e con la tripla di Raivio supera nuovamente i padroni di casa, che però giocano tre minuti di altissimo livello, riuscendo a staccare la formazione biancorossa sul finire di quarto. Gli arancioblu dopo 30 minuti sono in vantaggio 59 a 50. Desio approccia correttamente anche l’ultima frazione, mentre i Knights, nonostante i canestri di Mastroianni, restano a distanza. Arriverà però ancora un cambio di fronte: il nativo di Napoli, autore di 16 punti, prende la propria squadra sulle spalle e riporta Legnano ad una sola lunghezza di svantaggio. I liberi di Perez dopo il minuto di sospensione chiamato dalla panchina arancioblu danno ossigeno all’Aurora, che nel finale chiude i conti affidandosi alla giovane coppia Elli-Bartninkas e conquista due punti d’oro in chiave classifica contro la prima della classe. Cade invece Legnano, lasciando così il trono a Treviglio: 76-69 il punteggio al termine di una partita combattuta per tutto l’arco dei 40 minuti.

Basket, Serie B: impresa Rimadesio, prossimo turno a Piacenza

Per la Rimadesio in arrivo la delicata trasferta di Piacenza, domenica 23 febbraio alle 18.