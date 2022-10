Autodromo di Monza: 11 poster speciali per il centenario

Undici poster speciali per il Centenario dell’Autodromo Nazionale di Monza. È una edizione limitata realizzata in 100 pezzi per celebrare il Tempio della velocità, uno per ogni decennio di attività più uno commemorativo nell’anno del Centenario per un viaggio nel tempo del Gp d’Italia e delle auto. A cominciare dal 1922.

Autodromo di Monza: i poster si ispirano alle locandine ufficiali

Le stampe si ispirano alle locandine ufficiali dei Gp: quello della nascita dell’autodromo, quello del 1949 vinto da Alberto Ascari, del 1976 che vide trionfare Ronnie Peterson, del 2003 in cui vinse Michael Schumacher o il 2019 con il trionfo di Charles Leclerc.

Autodromo di Monza: i prezzi

La “special collection” completa è dedicata a veri appassionati della Formula 1 e di Monza (e a chi se la può permettere): sarà acquistabile sullo shop del sito ufficiale del Circuito monzanet.it al prezzo di 799 euro. Prevista la messa in vendita anche di ulteriori 100 pezzi per ognuno degli 11 poster che potranno essere acquistati al di fuori della collezione a 69 euro (a esclusione dei poster del 1922 e 2022 al prezzo di 129 euro).