F1 2023, calendario record con 24 gare: a Monza Gp d’Italia il 3 settembre

Sarà un calendario record quello del Mondiale di Formula 1 2023. Approvato dalla FIA, avrà ben 24 gare e (ottima notizia), due saranno in Italia, confermate, a Imola, (Gp dell’Emilia Romagna) il 21 maggio, e a Monza, il 3 settembre. Da segnalare il ritorno in Cina e Qatar mentre gli Usa avranno un terzo Gp (oltre a Austin e Miami) con debutto del GP di Las Vegas, penultima tappa del Mondiale. Non ci sarà invece il GP di Francia. La prima gara si disputerà il 5 marzo in Bahrain. L’ultima sarà negli Emirati Arabi Uniti il 26 novembre.

F1 2023, calendario record con 24 gare: carosello di piloti

Nonostante il fitto calendario di gare, confermata la pausa estiva dal 31 luglio subito dopo Spa-Francorchamps fino al 27 agosto con il GP d’Olanda. Sarà un mondiale che vedrà alla partenza le stesse monoposto “effetto suolo” che hanno esordito quest’anno, con motori congelati, e un verosimile carosello di piloti. L’autodromo di Monza potrebbe presentarsi all’appuntamento con qualche modifica strutturale sempre che prendano il via i lavori annunciati.