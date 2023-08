Atletica: Tortu e l’Italia ai Mondiali, il programma con giorni e orari di gare

Ogni atleta ha il proprio conto alla rovescia in testa, a seconda del giorno in cui sarà impegnato in gara. Per l’Italia i Campionati Mondiali di atletica leggera sono caldi fin dal primo giorno: 19 agosto, nel mattino di Budapest tocca subito a Larissa Iapichino nelle qualificazioni del salto in lungo (finale domenica 20) e alla 4×400 mista (finale alla sera) che non schiererà il giussanese Vladimir Aceti costretto a rinunciare alla partenza per un infortunio.

Il programma si apre con la marcia che per l’Italia è sempre gara da circoletto rosso.

Atletica, Mondiali di Budapest: i 100 metri

Nel programma serale i 100 metri con le batterie (ore 19.43, semifinale domenica 20 alle 16.35 e finale alle 19.10) che riportano finalmente sui blocchi di partenza di una competizione il campione olimpico Marcell Jacobs: finora a causa di un lungo recupero da un infortunio si sono visti spizzichi di sprint sui social e l’attesa è tanta.

“Non è stata una stagione facile, fatta soltanto di bassi. Adesso finalmente sto bene visto che sono qui, sto trovando una buona forma nonostante i pochi giorni di allenamento. Spero di trasformare l’energia in forza per correre forte. Fare bene in questo Mondiale può dare fiducia verso le Olimpiadi“, ha detto a Sky Sport.

Con lui Samuele Ceccarelli che si era presentato al mondo nelle gare indoor vincendo il titolo europeo sui 60 metri (davanti a Jacobs) e poi si è subito consacrato nei primi 100 metri “veri” in Diamond League e nella staffetta 4×100 di Grosseto che si è qualificata per i Mondiali.

Atletica, Mondiali di Budapest: i 400 ostacoli

Brianza in pista da domenica 20 agosto: alla mattina, ore 11.25, è la giornata del monzese Mario Lambrughi al via dei 400 ostacoli; semifinale lunedì alle 19.35, finale mercoledì 23 agosto alle 21.50.

Atletica, Mondiali di Budapest: i 200 metri

Mercoledì 23 occhi sulla curva: alle 12.50 le batterie dei 200 metri con Filippo Tortu, il caratese delle Fiamme Gialle che agli Italiani ha impressionato con una prestazione davvero buona (20”14), insieme a Fausto Desalu. Semifinali giovedì 24 agosto alle 20.20, finale venerdì 25 alle 21.50.

Atletica, Mondiali di Budapest: gli 800 metri

E anche al doppio giro di pista: c’è Elena Bellò, che si allena a Giussano, sugli 800 metri. Batterie alle 10.05, semifinale venerdì 25 agosto alle 20.25, finale domenica 27 agosto alle 20.45.

Atletica, Mondiali di Budapest: la 4×100

Venerdì 25 agosto un’altra delle gare più attese: alle 19.30 le batterie per la 4×100 campione olimpica con Tortu nel quartetto. Al raduno pre-Mondiale di Roma c’erano tutti Lorenzo Patta (Fiamme Gialle), Marcell Jacobs (Fiamme Oro), Fausto Desalu (Fiamme Gialle) insieme a Samuele Ceccarelli (Atl. Firenze Marathon), Roberto Rigali (Bergamo Stars) e Marco Ricci (Nissolino Sport). La finale è sabato 26 agosto alle 21.40.

Atletica, Mondiali di Budapest: altre gare

Sabato 19 agosto da seguire anche il peso con Weir e Fabbri (ore 10.30, finale alle 20.35) e batterie dei 1500 (ore 13.15) con Sabbatini, Cavalli, Vissa.

Domenica 20 agosto salto in alto con l’oro olimpico, nonché capitano azzurro, Gianmarco Tamberi, Marco Fassinotti e Stefano Sottile (ore 10.35, finale martedì 22 alle 19.55).

Alla mattina alle 12.10 anche i 100 femminili con Zaynab Dosso (semifinale lunedì alle 20.35, finale alle 21.50).

Mercoledì 23 agosto alle 11.10 batterie dei 5mila con Nadia Battocletti e Cavalli.