Atletica: Tortu e la truppa brianzola per i Mondiali di Budapest

Scalda i motori la truppa dell’atletica brianzola in vista dei Mondiali di Budapest, in programma dal 19 al 27 agosto. A quasi due anni esatti dall’entusiasmante agosto di Tokyo 2020, quando in una manciata di giorni l’Italia vinse i fantastici ori sui 100 metri, nel salto in alto e con la 4×100, il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati.

Atletica: ci sono i sette campioni olimpici, Tortu sui 200 e 4×100

E ci sono tutti e sette i campioni olimpici: Gianmarco Tamberi (alto), Marcell Jacobs (100 e 4×100) che a Budapest arriva dritto dagli allenamenti dopo una lunga ripresa dagli infortuni, i marciatori Massimo Stano e Antonella Palmisano, gli staffettisti Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu, protagonista due anni fa della volata e del tuffo d’oro sulla Gran Bretagna.

Il velocista di Carate Brianza delle Fiamme Gialle è iscritto anche ai 200 metri, che ha da poco vinto ai campionati italiani con un convincente crono di 20”14 e soprattutto una grande forza in pista.

Il reparto velocità è completato dallo sprinter toscano Samuele Ceccarelli, nel quartetto della 4×100 che a Grosseto ha strappato la matematica qualificazione ai campionati.

Atletica: giro di pista in tutte le forme con Lambrughi e Aceti

Dalla Brianza sono in partenza il monzese Mario Lambrughi (Atletica Riccardi Milano) iscritto ai 400 ostacoli di cui è fresco campione italiano. Poi il giussanese delle Fiamme Gialle Vladimir Aceti, pedina ormai consolidata delle staffette 4×400 maschile e mista.

Atletica: c’è Bellò sugli 800 metri

In campo femminile la brianzola d’adozione Elena Bellò, vicentina e trasferita a Giussano per amore: l’atleta Fiamme Azzurre corre gli 800 metri.