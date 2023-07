Atletica: super Tortu agli Assoluti, è campione italiano dei 200 metri

Filippo Tortu è campione italiano dei 200 metri, nove anni dopo il tricolore sulla distanza nella categoria Allievi. Agli Assoluti di Molfetta è tornato il Tortu che non ci si aspetta, non tanto per il risultato quanto per la reazione dopo la vittoria.

Primo d’autorità sul traguardo in 20”14, a soli quattro centesimi dal personale (20”10) stabilito ai Mondiali 2022, dopo una curva pennellata e un bel rettilineo in progressione. Bello, composto – come nel suo stile – ma stavolta anche molto redditizio. Come non capitava da un po’ partendo dai blocchi.

Atletica: super Tortu agli Assoluti, il gesto liberatorio

Il velocista delle Fiamme Gialle ha poi liberato nella notte pugliese un grido quasi liberatorio, si è abbassato le spalle del body, ha chiamato l’applauso del pubblico. E si è preso anche un cartellino giallo. “Neanche all’oratorio quando giocavo a calcio”, commenterà alla fine sorridente. A lui sul podio anche il nuovo Trofeo Mennea, dedicato al campione olimpico e primatista del mondo dei 200.

Ci voleva proprio una gara individuale di nuovo da protagonista che assicura ai Mondiali di Budapest di fine mese (19-25 agosto) il doppio impegno sui 200 metri e con la 4×100.

Atletica: super Tortu agli Assoluti, ora 200 e 4×100 ai mondiali

Perché l’aveva detto che la voglia di gareggiare era tanta dopo l’inciampo di Grosseto quando esultando per la qualificazione della staffetta – con una sua ottima seconda frazione – si era infortunato alla spalla. Una sublussazione da troppa gioia che ha fatto tremare l’atletica azzurra.

“È stato un qualcosa non da me, è stata una settimana molto complicata con tre allenamenti e due sessioni di fisioterapia al giorno – ha commentato Filippo Tortu alla fine ai microfoni Rai – Penso di avere corso il miglior 200 della mia vita, una settimana dopo aver corso il peggiore in Coppa Europa. Qual è il vero Tortu? Lo vedremo ai Mondiali. L’obiettivo è correre sotto i 20 secondi. Dopo la curva mi sono sentito proprio bene in spinta fino al traguardo. Sono davvero soddisfatto”.