Atletica: l’Italia vince gli Europei a squadre, due podi per Filippo Tortu

Un secondo posto e un terzo, due podi per Filippo Tortu per portare punti preziosi alla classifica generale e costruire la storica vittoria dell’Italia al Campionato europeo a squadre di atletica leggera. Per la squadra azzurra è il primo successo da quando esiste la manifestazione inventata nel 1965 dall’allora presidente Bruno Zauli.

Il velocista di Carate Brianza ha chiuso la staffetta 4×100 in volata per l’argento (maturato grazie alla squalifica della Gran Bretagna per invasione di corsia) e si è classificato terzo sui 200 metri.

Atletica: l’Italia vince gli Europei a squadre, il medagliere

L’Italia ha conquistato sette successi individuali (Tamberi nel salto in alto, Weir nel lancio del peso, Nadia Battocletti nei 5000 metri, Sara Fantini nel martello, Samuele Ceccarelli nei 100, Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli, Tobia Bocchi nel salto triplo) e primo posto nel medagliere degli European Games grazie anche a 5 argenti e 3 bronzi.

“Dimmi che sei Campione d’Europa senza dirmi che sei Campione d’Europa” ha scritto sui social a commento della fotografia della consegna della coppa.

“Questa giornata è qualcosa di ‘sconvolgente’! Da atleta sono stato abituato a salvarmi all’ultima gara in Coppa Europa, invece negli ultimi due anni siamo stati secondi nel 2021 e stavolta abbiamo stravinto. Devo ringraziare i ragazzi dal primo all’ultimo, tutti hanno dato il massimo e hanno cercato quel punticino in più che potevano raccogliere – ha detto il presidente della Fidal, Stefano Mei – Questo è il risultato del lavoro quotidiano delle società sul territorio: sono loro a scoprire e far crescere questi talenti, che poi diventano campioni. In questi due anni e mezzo i risultati sono stati straordinari, i ragazzi non smettono mai di sorprendermi. Ora ci aspettano i Mondiali di Budapest, poi gli Europei di Roma, quindi le Olimpiadi di Parigi: sono convinto che saremo bravissimi anche in queste occasioni”.

“Credo che questa emozione la debbano vivere tutti gli appassionati di atletica che ci hanno seguito da casa: è la grande vittoria di tutta l’atletica italiana, dagli allievi che oggi gareggiavano a Caorle, a noi, a tutta la storia dell’atletica azzurra, idealmente uniti in questa festa. Pensiamo anche al grande Pietro Mennea, sarà stato contento da lassù di vedere una squadra che ha combattuto fino all’ultimo minuto e che si è presa un successo meritato e riconosciuto da tutti“, è il commento del dt Antonio La Torre.