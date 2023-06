Secondo posto e punti preziosi per nell’EuroTeam per Filippo Tortu e una 4×100 in formazione tutta nuova.

Atletica leggera: Tortu e la 4×100 tutta nuova secondi in Coppa Europa, domenica i 200 metri

Il velocista di Carate Brianza – che concluderà la competizione continentale a squadre domenica con i 200 metri – sabato ha chiuso la gara in rimonta, terzo col classico tuffo sul traguardo a sfiorare il secondo posto che arriverà più tardi per la squalifica della Gran Bretagna (invasione di corsia). Unico cruccio il tempo, 38”47 che non assicura i Mondiali, dopo che il testimone è passato tra le mani di un quartetto rivoluzionato rispetto alle Olimpiadi: in seconda frazione lo sprinter esordiente Samuele Ceccarelli (campione d’Europa indoor sui 60 metri e già protagonista sui 100 metri) per l’infortunato annunciato Marcell Jacobs e l’altra novità Marco Ricci sulla curva in terza per l’infortunato nel riscaldamento Fausto Desalu. A completare la squadra Lorenzo Patta confermato in prima.

Una staffetta in emergenza quindi con i cambi effettuati in sicurezza per non rischiare. Punti pesanti per consolidare l’Italia in testa alla classifica.

Atletica leggera: Tortu e la 4×100 tutta nuova secondi in Coppa Europa, “non abbiamo messo un punto sulla qualificazione mondiale”

“Ci spiace per Fausto – le parole di Filippo Tortu a fine gara – siamo entrati in campo senza sapere cosa abbia fatto, è successo proprio a ridosso e abbiamo rischiato di non farcela a cambiare formazione. Terzo posto (secondo, ndr) che aiuta per la classifica finale ma volevamo fare meglio. Non abbiamo messo un punto sulla qualificazione mondiale”.

E poi sui social: “Un risultato che ha dimostrato l’importanza di ogni elemento di questo gruppo. Bravi ragazzi”.