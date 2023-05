Esordio stagionale promettente per Tortu, 200 metri in 20″33: “Sono mediamente soddisfatto”

Esordio stagionale promettente, con ampi margini di miglioramento. Si può descrivere così la prima uscita del 2023 sul mezzo giro di pista di Filippo Tortu, che a Nairobi ha corso i 200 metri piani in 20”30 inserendosi al quarto posto. Tortu, nel settembre del 2021, sulla stessa pista a 1865 metri sul livello del mare del Moi International Sports Centre di Kasarani, quartiere di Nairobi, corse l’allora primato personale di 20″11 (poi migliorato di un centesimo in ottobre ai Mondiali di Eugene). La gara rappresentava il suo ritorno sulla distanza dopo il bronzo europeo dello scorso agosto a Monaco (20″27), e ad una settimana, dalla staffetta 4×100 di domenica scorsa a Firenze.

Tortu a Nairobi: “C’è ancora molto da lavorare”

L’atleta di Costa Lambro (Carate Brianza), del Gs. Fiamme Gialle, come hanno spiegato i tecnici, è uscito bene dai blocchi ma i primi 7-8 appoggi sono parsi lenti, prima di affrontare una bella curva. Non benissimo nella fase di transizione, poi chiusa bene mentre nel rettilineo finale è parso più disteso.

Il responso del crono è stato di 20”30 un tempo di tutto rispetto in quanto ottenuto a inizio stagione utile anche per inserirsi al quarto posto nella prova vinta dal canadese Aaron Brown in 20″14, davanti all’americano King (20”18) ed al liberiano Fahnbulleh (20”19).

“Sono mediamente soddisfatto – ha detto il campione olimpionico al termine della gara – c’è ancora molto da lavorare, ma è il risultato previsto”. A Nairobi si è corso con un vento di +0.9 quindi risultato omologato dal punto di vista delle statistiche. Per rivedere Filippo Tortu in pista l’appuntamento è per il 24 maggio, a Savona, nei 100 metri. Il prossimo 200 sarà invece il 2 giugno, al Golden Gala di Firenze.