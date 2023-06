Atletica: Tortu quarto e contento sui 200 metri al Golden Gala di Firenze

Un Filippo Tortu contento nella serata di Firenze per il quarto posto sui 200 metri del Golden Gala Pietro Mennea. Il caratese delle Fiamme Gialle ha onorato la manifestazione che ha portato allo Stadio Ridolfi il meglio dell’atletica internazionale con la migliore gara del suo inizio di stagione.

Atletica: Tortu quarto sui 200 al Golden Gala di Firenze, tempo di 20″41

Non per il tempo ma per l’interpretazione del mezzo giro di pista (umida per temporale pomeridiano con grandine) vinto dal giovanissimo americano Erryon Knighton (19 anni e un grande futuro) col tempo di 19”89.

Tortu ha chiuso in 20”41 con una buona partenza, una bella curva e un rettilineo in progressione.

Atletica: Tortu quarto sui 200 al Golden Gala di Firenze, “sono contento del tempo” (e auguri alla nonna)

“Knighton ha corso un’altra gara, è stato formidabile – ha commentato ai microfoni dopo essere stato “sballottato” in aria dal lanciatore Leonardo Fabbri che ha vinto il getto del peso – Ero concentrato su di me, sul fare un buon avvio, cosa che non avevo fatto in Kenya (a Nairobi aveva corso in 20”30). L’ho fatto e ho pagato un po’ sugli ultimi 20 metri, ma penso di avere distribuito bene la gara. Sono contento del tempo, anche se non è migliore, perché sono arrivato quarto in condizioni che non erano delle più facili. Vorrei approfittare per fare gli auguri a mia nonna Titta perché oggi è il suo compleanno”.

Atletica: stagione che porta ai Mondiali di Budapest

Gli atleti sono all’inizio di una stagione che vivrà il suo clou alla fine dell’estate: nella seconda metà di agosto a Budapest sono in programma i Mondiali.