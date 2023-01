Atletica: Tortu quinto a Stoccolma sui 60 metri

Quinto Filippo Tortu nella finale dei 60 metri nel meeting di Stoccolma, corsa domenica pomeriggio. Il velocista di Carate Brianza ha fermato il cronometro sul tempo di 6″75, dopo il 6″81 della batteria. Un ritorno sui blocchi senza fuochi d’artificio.

Tortu aveva annunciato a sorpresa la partecipazione al Folksam GP Stockholm Indoor, tappa svedese del circuito Bronze del World Athletics Indoor Tour. A sorpresa perché negli ultimi tre anni aveva saltato la stagione indoor e aveva corso l’ultimo 60 metri agli Italiani 2020 (vinti in 6″60). Aveva parlato di un test della preparazione e di sicuro ha ricevuto delle indicazioni chiare.

“È stata sicuramente una delle mie peggiori gare. Ciononostante abbiamo saputo leggere tra le righe dell’amarezza quello che dobbiamo fare da domani in pista per continuare a costruire in vista della stagione outdoor“, ha commentato l’atleta.