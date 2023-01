Atletica: Tortu indoor a sorpresa, corre i 60 metri a Stoccolma

Sorpresa Filippo Tortu: il velocista di Carate Brianza ha annunciato per domenica 29 gennaio la partecipazione a un meeting indoor sui 60 metri. Per fare il punto sulla preparazione dopo gli allenamenti a Tenerife e in vista della stagione estiva che avrà il suo clou nei Mondiali in programma in estate a Budapest.

Atletica: Tortu indoor a sorpresa, “abbiamo deciso di spezzare il ritmo”

Tortu lo ha annunciato martedì, cambiando i piani che negli ultimi tre inverni non l’hanno visto sui blocchi delle piste al coperto. L’appuntamento è al Folksam GP Stockholm Indoor, tappa del circuito Bronze del World Athletics Indoor Tour.

“Abbiamo deciso di spezzare il ritmo degli allenamenti con una prima gara – ha spiegato – Non abbiamo lavorato specificamente sulla distanza corta, ma credo sia importante, dopo molti mesi, testare le sensazioni in gara e fare un piccolo bilancio di come sta andando la preparazione. Dopo la gara valuteremo se fare altre indoor o concentraci subito sulla stagione outdoor“.

Atletica: Tortu indoor a sorpresa, campione italiano nel 2020

Tortu, oro olimpico con la 4×100 e bronzo europeo sui 200 metri, aveva vinto il titolo italiano sullo sprint nel 2020 ad Ancona (6″60), l’ultima gara prima che la pandemia fermasse tutto.

I campionati Italiani tornano nelle Marche il 18 e 19 febbraio: già annunciato sul rettilineo c’è Marcell Jacobs, campione italiano ed europeo in carica sulla distanza breve.