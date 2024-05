Calcio, il bando per il nuovo Seregno nella fase decisiva: Alfredo Varini presenta il suo progetto

La procedura del bando comunale per l’assegnazione della gestione dello stadio Ferruccio e del centro sportivo Seregnello e di quella del titolo sportivo della nuova società calcistica, che dalla prossima stagione rappresenterà la città di Seregno sui campi del campionato di Promozione, sta per entrare nella sua fase decisiva. Alfredo Varini, l’imprenditore novese, azionista della Bifire di Desio, delegato a rappresentare una rete ed unico concorrente in gara, la prossima settimana discuterà con una rappresentanza di dirigenti o funzionari del Comune di Seregno il progetto che ha protocollato, nella speranza (e nella convinzione) di poter trovare un accordo, che apra poi la strada all’aggiudicazione definitiva.

Calcio: la settimana prossima la discussione entrerà nel vivo

Alfredo Varini

«I termini per il deposito -spiega l’interessato- scadevano venerdì 3 maggio e li abbiamo rispettati. L’agenda degli incontri è già fissata e li affronterò con ottimismo. Contiamo di fare bene». Come sua controparte, Varini avrà un seggio composto da tre persone, prescelte dalla giunta amministrativa guidata dal sindaco Alberto Rossi: Emanuela Danili, dirigente dell’area comunale servizi alla persona, in qualità di responsabile unica del procedimento, Franco Greco, dirigente dell’area lavori pubblici e patrimonio, ed infine Gianni Corrado, responsabile dell’ufficio sport ed attività giovanili. L’imprenditore è quindi andato oltre, fornendo alcune anticipazioni: «Mi sembra che un po’ tutti abbiano la curiosità di sapere chi siano i componenti della rete di cui ho parlato. Al momento, posso dire che fa parte del progetto l’Fbc Seregno, che si è occupato in questa annata del settore giovanile. Con noi c’è poi una società di capitali, che non mi ha ancora autorizzato a comunicare il suo nome». Il novero dei soggetti non comprende invece Giuseppe Rocco, presidente del 1913 Seregno dal 2008 al 2012, di cui lo stesso Varini era stato vicepresidente: «Confermo che Rocco non è all’interno della rete. La sua rimane una figura molto apprezzata, per l’impegno nel suo periodo seregnese». Dopo l’addio, tuttavia, l’ex presidente ha sempre confidato di non ambire ad un ritorno nel calcio, se non con ruoli marginali.

Calcio: Alessandro Abdalla scelto come scout manager

Nell’attesa che l’iter del bando possa arrivare a tagliare il traguardo positivamente, come tutti contano, una prima novità riguardo la struttura societaria non manca: «Abbiamo affidato l’incarico di scout manager ad Alessandro Abdalla». Classe 1987, in passato calciatore a buoni livelli, con le maglie di Merate, Villa Valle, Biassono e Cob Cormano, Abdalla, se tutto andrà per il verso giusto, avrà il compito di coadiuvare la società nella costruzione di un organico competitivo dal punto di vista tecnico. Ma questo, attualmente, è un discorso prematuro…